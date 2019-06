Importante augmentation de salaire pour les employés d'Olymel de Drummondville

Le nouveau contrat de travail prévoit une hausse salariale de 2,50 $ de l'heure la première année et de 1 $, la deuxième. Pour les troisième et quatrième années du contrat, la hausse est de 3,5 % et de 2,1 %.

Ainsi, le salaire à l'entrée sera de 15,61 de l'heure. Au plus haut de l'échelle salariale, les employés gagneront 29,50 $ de l'heure.

Le syndicat se réjouit de cette augmentation, car elle permettra d'attirer des candidats dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

L'entente de principe a été acceptée par 91 % des 500 syndiqués de l'entreprise. Elle est intervenue après une grève d'un peu plus de deux heures.

« Nous étions l'une des usines où les employés étaient les moins bien payés d'Olymel et nous serons maintenant les mieux payés au Québec et en Ontario », soutient la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America-CSN, Mélanie Cloutier.

Les employés recevront également un montant de 100 $ par an pour défrayer les coûts d'activités sportives. L'employeur intégrera aussi un plan dentaire et verra à payer une part plus importante de l'assurance salaire.