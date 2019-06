Les pompiers du Grand Sudbury trop sollicités selon certains élus

C’est la question qu’a posée le conseiller municipal Gerry Montpellier lors de la réunion du Comité des services d’urgence, mercredi soir.

Il y a quelques années, j’ai demandé combien d’appels [les Services d’incendie] reçoivent pour des collisions mineures , explique-t-il. C’était dans les centaines, je n’ai pas le nombre exact, mais c’était plus que les appels pour les feux.

C’est l’une des préoccupations que j’entends de la part des citoyens , renchérit le conseiller Michael Vagnini. On me demande pourquoi les pompiers se rendent sur les lieux alors que les services médicaux d’urgence et la police ont été appelés, et que les automobilistes peuvent toujours conduire leur véhicule au centre de déclaration.

Les conseillers municipaux Michael Vagnini et Gerry Montpellier s’interrogent sur la présence de pompiers dans des accidents de la route dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Le conseil s’est prononcé en faveur de la motion de M. Montpellier, qui propose que la Ville examine les protocoles des Services d’incendie lorsqu’ils interviennent sur les scènes d’accidents de la route.

Le directeur général de la sécurité communautaire préparera donc un rapport qui sera présenté au Comité des services d’urgence en août.