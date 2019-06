L’embourgeoisement chasse de Washington des Afro-Américains et leurs symboles culturels

C’est un simple haut-parleur installé sur le trottoir d’une avenue passante du nord-ouest de Washington qui a soulevé les passions.

Depuis une vingtaine d’années, Donald Campbell, propriétaire d’un magasin de téléphones cellulaires et passionné de musique, y diffuse du gogo. Ce style qui se rapproche du funk est propre à la capitale américaine et à son importante communauté afro-américaine.

Il y a quelques mois, un propriétaire de condo luxueux du quartier s'est plaint du son. La compagnie de téléphone dont Donald Campbell détient une franchise lui a demandé d’éteindre la musique.

On ne peut pas aller à Nashville et demander aux gens de cesser de jouer de la musique country. On ne peut pas non plus venir à Washington et exiger de cesser de jouer du gogo. Ça ne fonctionne pas comme ça.

Don Campbell, propriétaire du haut-parleur