Zones inondables: nouvelle cartographie des rivières estriennes

Les professeurs concentrent leur travail à Sherbrooke et dans les MRC de Coaticook et du Haut St-François.

L’objectif, c’est de mettre à jour les cartes qui parfois, datent d’une dizaine d’années ou même plus, pour améliorer notre connaissance du territoire et son aménagement , explique la professeure en génie civil, Mélanie Trudel.

On essaie de représenter numériquement la rivière et de voir pour différents débits, quels niveaux seront atteints, quelles zones seront inondées , poursuit-elle.

Pour y parvenir, les équipes terrain doivent recourir aux techniques les plus récentes. On a des instruments spéciaux comme des kayaks modifiés et des GPS de précison. Pendant les crues, on va prendre des mesures de niveaux d’eau et après, on ajuste les modèles pour qu’ils représentent bien la réalité , soutient la professeure.

De nombreux éléments peuvent provoquer des changements dans les cours d’eau et modifier les zones inondables. Des données à jour sont grandement utiles pour les municipalités, croit Mélanie Trudel.

Une rivière, c’est dynamique, la rivière a peut-être changé. Le lit a pu bougé, des ponts ont pu être construits. Mélanie Trudel, professeure en génie civil à l'Université de Sherbrooke

L’impact des changements climatiques sera aussi pris en compte par les chercheurs.

Plusieurs étudiants seront formés pour réaliser la nouvelle cartographie. Le projet doit durer deux ans.