Mauvaise surprise sur le pont de Shippagan-Lamèque

Une résidente de Miscou qui circulait sur le pont de Shippagan-Lamèque cette semaine a eu la surprise de voir une pièce de métal se soulever et crever un pneu de son véhicule.

J’étais en train de traverser le pont de Shippagan quand devant moi une plaque s’est levée tout d’un coup. Soit je donnais un coup de roue pour l’éviter, mais il y avait un [camion] qui passait à côté de moi, ou je pilais dessus, J’ai pilé dessus et je l’ai complètement arraché et mon [pneu] du côté passager avant a complètement explosé , explique Karine Mariani.

L’automobiliste est convaincue que cette pièce métallique faisait partie du pont et n’était pas tombée d’un autre véhicule, par exemple. Je suis certaine parce qu’il y en a plusieurs, quatre ou six, puis ça vraiment levé du pont où c’est quadrillé, où le pont se lève , dit-elle.

Agrandir l’image L'incident est survenu sur la section du pont que l'on soulève pour laisser passer les bateaux, indique Karine Mariani. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Elle dit avoir signalé l’accident au ministère des Transports qui lui a proposé, selon elle, de lui rembourser le coût des réparations à son véhicule.

J’ai appelé pour dire que c’était dangereux, affirme Karine Mariani. J’ai repassé par après et tu vois le trou où la plaque de métal était. C’est un trou. Il n’y a plus rien. Je souhaite que ce soit réparé parce qu’à un moment donné ce ne sera pas juste une explosion de [pneu]. Il peut arriver quelque chose de plus grave.

Le ministère des Transports dit avoir entrpepris les réparations nécessaires.

Le pont a été réduit à une voie alors que les travaux de réparation sont en cours. Nous apprécions la patience du public tandis que notre équipe travaille à régler cette question , indique Coreen Enos, porte-parole du ministère.

Le ministère poursuit la planification du pont qui remplacera un jour la structure actuelle.

Parmi les activités prévues en 2019, il y aura des travaux en vue de définir la configuration et l’empreinte environnementale du nouveau pont, des travaux environnementaux sur le terrain et une étude géotechnique , précise Mme Enos.

Le pont de Shippagan-Lamèque a été construit dans les années 1950. La communauté réclame un nouveau pont depuis des années.