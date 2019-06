Le gouvernement fédéral accorde 2,2 M$ à Tourisme Outaouais

Le gouvernement du Canada octroie 2,2 millions de dollars à Tourisme Outaouais pour faire « rayonner » la région au pays et à l'international, notamment au Mexique, a appris Radio-Canada.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, en fera l'annonce à 12 h 30 jeudi à la Maison du tourisme de Gatineau.

Cette subvention s'inscrit dans la foulée de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, dévoilée par Mme Joly le mois dernier. Ottawa veut notamment encourager le développement touristique à l'extérieur des centres urbains.

La subvention fédérale de 2,2 millions de dollars octroyée à Tourisme Outaouais sera divisée en deux enveloppes :

Une somme de 1 548 000 $ sur trois ans pour « améliorer l'attrait touristique de l’Outaouais en vue d’augmenter le nombre de touristes hors Québec et internationaux » Un autre montant de 660 000 $ pour mettre en place « une stratégie de commercialisation interrégionale hors Québec de l'expérience Plaisirs d'hiver urbains, qui vise la promotion de l'offre touristique hivernale des grands centres urbains du Québec sur le marché mexicain »

Notre stratégie vise à aider ceux et celles qui travaillent dans le secteur ou qui y aspirent en donnant aux communautés les outils pour développer des nouveaux produits touristiques uniques qui attireront plus de visiteurs dans leur région à longueur d’année , a indiqué Mme Joly dans un communiqué.

Le député de Gatineau, Steven Mackinnon, a souligné que le tourisme en Outaouais demeure sous-développé, surtout vis-à-vis du côté ontarien.

On veut accroître les opportunités , a mentionné le député Mackinnon en entrevue aux Matins d’ici

En milieu rural, c’est une industrie importante, nous avons des attraits physiques et gastronomiques importants qui méritent d’être soulignés et développés , a ajouté M.Mackinnon

Le Mexique est une des régions ciblées. Le Canada entretient de nombreuses relations avec ce pays en vertu de l’ALENA.

II y a des opportunités très alléchantes et nous pensons que L’Outaouais peut en bénéficier , a conclu le député.

Cette expérience est pilotée par Tourisme Outaouais et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec en collaboration avec l'Office du tourisme de Québec et Tourisme Montréal. Ensemble, ces partenaires regroupent plus de 2 250 entreprises membres.