Boulevard Talbot ou rue Racine? Choix difficile pour les commerçants de Chicoutimi

C’est le cas de la pâtisserie Ladouche. L’établissement a ouvert ses portes en 2011 sur le boulevard Talbot. Huit ans plus tard, le propriétaire a décidé de migrer vers la rue Racine pour emménager dans un local mieux adapté à ses besoins et avec un loyer moins dispendieux.

Sur Talbot, c'est un peu dysfonctionnel les locaux, il n'y a pas trop trop d'urbanisme adéquat pour des petits commerces comme le nôtre , explique Serge Ladouche, propriétaire de la pâtisserie Ladouche.

C'est surtout des grosses bannières, des gros locaux impersonnels, poursuit-il. Ça fait que Racine, c'est un petit peu plus propice pour des commerces comme le mien , renchérit le pâtissier.

En 2015, le prix moyen du pied carré dans un espace commercial sur le boulevard Talbot pouvait excéder les 20 $, ce qui représente 20 à 30 % de plus qu'un local similaire sur la rue Racine.

Le boulevard Talbot à Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Selon le président de la Zone Talbot, les récents travaux pour améliorer l'accès aux piétons et l'aspect esthétique contribuent à rendre l'artère plus attrayante.

Toute la revitalisation fait en sorte qu'en principe, les locaux sont plus dispendieux que dans le temps, on est sur la principale artère commerciale, la plus grande artère commerciale au nord de Québec alors c'est certain que ça a un impact , de justifier Pierre Delisle de Zone Talbot.

Avec une moyenne de 25 000 passages de véhicules chaque jour, le boulevard Talbot demeure un secteur névralgique pour les commerçants qui veulent attirer un maximum de clients. La rue Racine, de son côté, attire des clientèles différentes comme les touristes et des passants.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay