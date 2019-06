Les Manitobains ont payé un lourd tribut lors du Jour J

Deux grandes unités canadiennes ont participé au débarquement en Normandie le 6 juin 1944 et ont été au plus près des combats.

Le Royal Winnipeg Rifle, un régiment d’infanterie fort de 800 hommes, a débarqué en premier dans deux secteurs.

Parallèlement le Fort Garry Horse, un régiment de blindés de 750 hommes et 61 chars avait pour mission de soutenir les premières troupes d'assaut sur deux autres secteurs.

« Ces deux régiments ont été présents dès les premières minutes et c’est pour ça qu’ils ont subi de grandes pertes », explique l’historien militaire Stéphane Guevremont.

Le secteur de Juno Beach est connu pour être celui sur lequel les Canadiens ont débarqué. Selon Stéphane Guevremont, c’était aussi la plage la mieux défendue de toutes les plages sur lesquelles les alliés avaient prévu de débarquer.

« Le Royal Winnipeg Rifle avait été choisi pour ses qualités, on pensait qu’il pouvait faire le travail et ils l’ont fait, raconte M. Guevremont. Vers 11 h la plage était libérée et à 18 h le régiment était rendu à neuf kilomètres à l’intérieur des terres, bien plus loin que ce qu’on pensait ».

Reste que ce succès loué par le commandement allié a eu un prix.

À 7 h 49, les soldats du Royal Winnipeg Rifle s'extirpent des barges de débarquement accompagné des ingénieurs de combat qui portent 45 kilos sur le dos. Ils doivent parcourir sous le feu ennemi l’équivalent de la moitié d’un terrain de football avant de rejoindre le sable.

Stéphane Guevremont raconte qu’une compagnie perd 15 hommes ce jour-là, sur 130 soldats, juste pour se rendre à la plage. Il leur faudra encore deux heures pour escalader le mur de quatre mètres qui les attend et prendre le contrôle du secteur de Graye-sur-mer.

Une compagnie perd 78 % de ses hommes

Plus à l’ouest, la plage de Courseulles-sur-mer où se situe aujourd’hui le musée de Juno Beach est le théâtre d’un des plus hauts faits d’armes des soldats winnipégois.

« Quand les soldats débarquent, les blindés censés les appuyer ne sont pas au rendez-vous. Les soldats d’infanterie et les ingénieurs de combat de Winnipeg doivent prendre chaque bunker un par un et une compagnie perd 78 % de ses hommes. Il reste simplement le capitaine et 26 de ses soldats sur 130 hommes quand la plage est prise quelques heures plus tard », relate l’historien.

Ian Wilson était alors caporal du 411e escadron de l'aviation royale canadienne. Il s'occupait de l'armement des avions de chasse Spitfire comme sur cette photo. Photo : Radio-Canada / Famille Wilson

Le régiment de blindés Fort Garry Horse, a payé lui aussi un lourd tribut pendant ces premières heures qui ont changé le cours de la guerre. Le régiment était déployé pour appuyer le Queen's Own Rifles, un régiment d'infanterie torontois. À Saint-Aubin-sur-mer, le régiment de blindés parvient à sécuriser le secteur au prix de nombreuses pertes en chars et en hommes.

Les deux régiments winnipégois feront toute la campagne de Normandie et auront l’occasion de s’illustrer lors d’autres batailles plusieurs mois après avoir débarqué en France.

D’autres Manitobains se sont également illustrés sur d’autres théâtres d’opérations. C’est le cas de Ian Wilson qui était alors caporal du 411 e escadron de l'aviation royale canadienne. L’homme, qui fête ses 100 ans cette année, explique qu'il s'occupait de l'armement des avions de chasse sur une base située à une quarantaine de kilomètres de Juno Beach.

Ian Wilson a été décoré de la Légion d'honneur, la plus haute distinction honorifique décernée par la France. Photo : Radio-Canada

Le vétéran originaire de Virden, au Manitoba, se souvient que lui et les autres soldats attendaient ce jour J depuis longtemps.

« Nous en sommes très fiers, c’est quelque chose dont nous n’avons pas beaucoup parlé », explique sa fille Sonia.

Plusieurs fois décoré, Ian Wilson a été reconnu par la France qui lui a décerné l'Ordre national de la Légion d'honneur il y a cinq ans. Le 15 juin, l’ancien caporal recevra cette médaille, qui récompense ceux qui ont rendu des services à la France, contribué à sa défense et à sa prospérité.