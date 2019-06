Une cinquantaine de nouveaux Canadiens prêtent serment à Rimouski

Toutes les personnes interrogées ont parlé d'une grande étape dans leur vie et ont vanté la qualité de l'intégration en région.

Marouane El Boukili et Loubna Kalife, qui ont reçu leur citoyenneté, sont originaires du Maroc et vivent à Rivière-du-Loup. Ils disent s’être bien intégrés.

J'ai travaillé avant à Québec, pis là je travaille à Rivière-du-Loup. Problème d'adaptation ou d'intégration, on n'a jamais eu cela. Que ce soit ici en région ou à Québec avant, ça s'est très bien passé. Loubna Kalife, nouvelle citoyenne canadienne

Marouane El Boukili (veston gris) avec, à sa droite, sa conjointe Loubna Kalife pendant la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

À Rivière-du-Loup, on a eu un très bon accueil avec la compagnie, pis avec les gens de la ville. C'était une très bonne, et c'est encore une très bonne expérience , ajoute Marouane El Boukili.

L'expérience a également été positive pour Madeleine Gomisse qui s'est établie dans le Témiscouata il y a six ans et pour Anne-Marie Guay qui, elle, a opté pour Rimouski.

Toutes deux sont originaires du Sénégal et parlent d'une intégration réussie avec, toutefois, un bémol pour l'adaptation à l'hiver.

Ça s'est très bien passé. C'est sûr que l'hiver, j'ai encore de la misère à m'accoutumer, mais je ne pense pas le faire un jour, mais je m'adapte, et je l'accepte. Madeleine Gomisse, nouvelle citoyenne canadienne

Mme Guay explique avoir choisi la région pour plusieurs raisons. On a beaucoup plus d'opportunités et c'est calme, c'est paisible. C'est encore plus aisé d'éduquer des enfants en région. Ils se font beaucoup d'amis, puis on a vu que c'était bon pour nous.

Une autre cérémonie de citoyenneté est prévue jeudi au NCSM d'Iberville à Rimouski.

D'après les informations de Denis Leduc