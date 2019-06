Des livraisons à relais via l'Îlot Voyageur, pour réduire la présence des poids lourds

Un projet pilote sera lancé dès septembre et s'étendra sur une période d'un an, a annoncé mercredi Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le principe est simple : inviter les poids lourds qui font des livraison sur le territoire montréalais à décharger leur marchandise à l'Îlot Voyageur, situé le long des rues Berri et Saint-Hubert, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario.

« Ensuite, on va travailler avec de plus petits véhicules à zéro émission, tels des vélos cargo, pour distribuer les livraisons dans les zones commerciales qui sont en périphérie », a expliqué Robert Beaudry, en entrevue à Radio-Canada.

La Ville espère que ce projet pilote permettra de réduire la circulation des poids lourds dans ses rues, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer la pollution sonore et d'améliorer la sécurité des cyclistes comme des piétons.

Le choix du site de l'Îlot Voyageur était tout naturel puisqu'il « est vraiment en plein coeur du centre-ville de Montréal, au-dessus de la station Berri, et près des zones commerciales comme le Village et le centre-ville », a souligné M. Beaudry.

Une portion de l'Îlot Voyageur est inutilisée depuis plusieurs années et la Ville de Montréal en a fait l'acquisition en 2018. La mairesse Valérie Plante avait d'ailleurs évoqué l'emplacement central du bâtiment pour en justifier l'achat.

Véritable cicatrice dans l'arrondissement de Ville-Marie, l'Îlot Voyageur a connu un développement chaotique depuis 2005. Lancé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) comme un projet immobilier qui devait s'autofinancer, notamment grâce à des résidences étudiantes, il est ensuite passé aux mains du gouvernement du Québec avant d'être racheté en partie par un promoteur et par Montréal.

Avec les informations de Vincent Maisonneuve