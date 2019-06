Innovateur, le Centre de santé Saint-Boniface souffle ses 20 bougies

Pour célébrer ce 20e anniversaire, pas de cérémonie formelle avec des dignitaires ni de soirée de gala. Le centre a plutôt choisi d’organiser une course, une marche et un pique-nique communautaire en plein air, dans l’esprit du mandat de l'établissement, qui non seulement offre des soins de santé primaires, mais fait aussi la promotion du bien-être et de la prévention.

Le Centre de santé Saint-Boniface, créé en juillet 1999, est le fruit d’années de travail de la communauté francophone pour combler un manque de services bilingues en santé. Après de nombreuses études, consultations et discussions, trois partenaires – la Société de la francophonie manitobaine (SFM), les Sœurs grises et l’Université de Saint-Boniface (à l’époque, Collège universitaire) – se rassemblent pour fonder l'établissement.

Richard Chartier, l’actuel juge en chef du Manitoba et auteur d’un rapport clé sur les services en langue française (Nouvelle fenêtre) dans la province en 1998, se rappelle bien cette période.

« Lorsque j'arrivais vers la fin de mon rapport – j'avais déjà fait la première ébauche – Lorette Beaudry-Ferland, qui était en charge de Santé en français à l'époque, m'a approché pour me parler d'un concept qui existe au Québec : les CLSC (Centres locaux de services communautaires), des centres multidisciplinaires. Étant donné que le rapport était avancé, j’y ai seulement inscrit un petit paragraphe sur la question d'un service multidisciplinaire à Saint-Boniface », raconte-t-il. Mais l’idée fait rapidement son chemin.

Le juge Richard Chartier est l'auteur du document « Avant toute chose, le bon sens : Un rapport et des recommandations sur les services en français au sein du gouvernement du Manitoba », dévoilé en 1998. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le gouvernement accepte l’idée d’un tel projet. Dès le début de l’année 1999, un conseil d’administration est mis en place, et Richard Chartier en devient le président fondateur.

C'était des moments où il fallait tout décider : les locaux, les budgets, le nom du centre. Richard Chartier, premier président du conseil d'administration du Centre de santé Saint-Boniface

Il fallait aussi recruter une toute nouvelle équipe prête à relever le défi. « La culture, à cette époque-là, c'était un système de soins de santé hiérarchique avec le médecin au sommet, et il fallait qu'on trouve des personnes qui avaient une ouverture d'esprit », note le juge Chartier.

« Au début, notre équipe était relativement jeune. On a interviewé plusieurs médecins, mais les plus âgés qui étaient habitués à faire les choses d'une certaine façon, on s'est vite rendu compte que ce n’était pas des gens avec qui on voulait travailler dans un centre multidisciplinaire. »

De nouveaux locaux pour plus de clients

Vingt ans plus tard, le mandat global du Centre de santé est resté le même. Diététistes, conseillers en santé mentale, médecins, infirmières praticiennes et spécialistes en exercice y travaillent au quotidien, en français et en anglais.

Pour répondre à un manque d’espace rapidement remarqué, le Centre de santé a finalement déménagé dans des locaux plus grands en 2016, au sein du nouveau centre Accès Saint-Boniface, qui réunit aussi d’autres services de la province. Ce changement a beaucoup changé de choses, souligne Monique Constant, la directrice générale.

On est rendu au-delà de 70 employés professionnels interdisciplinaires et on a au-delà de 8000 clients. Alors on a pu accroître le nombre de clients et le nombre d'employés. Monique Constant, directrice générale, Centre de santé Saint-Boniface

« Et aussi, le fait qu’on partage la bâtisse avec les services de santé communautaires de l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) et les services sociaux du ministère de la Santé, ça fait en sorte qu'on peut travailler tous ensemble de façon collaborative pour mieux répondre aux besoins des clients, même si on est des organismes distincts », poursuit-elle.

Monique Constant est la directrice générale du Centre de santé Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le Centre de santé continue d’être victime de son succès, et Monique Constant n’entrevoit pas de renversement de la tendance de sitôt, au moment où de plus en plus de nouveaux arrivants d’expression française s’installent à Winnipeg. « On accueille en général 50 nouveaux clients par semaine. »

On a encore de l'espace, mais il va arriver un temps, je crois, d'ici trois ans, où on va être au maximum de notre capacité. À moins qu'on n'ait encore plus de ressources humaines... mais il faudrait alors un espace encore plus grand. Monique Constant

L’établissement a aussi des projets d’avenir, dont un centre de bien-être semblable au Wellness Institute rattaché à l’Hôpital Seven Oaks. « On travaille à une étude de faisabilité pour voir si on pourrait faire un tel centre à Saint-Boniface, avec une piste intérieure, de l'équipement pour faire de l'exercice cardiovasculaire, des services de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de chiropraticiens, pour mieux gérer les maladies chroniques », annonce Mme Constant.

Le centre Accès Saint-Boniface héberge maintenant le Centre de santé Saint-Boniface, au 170, rue Goulet à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le juge Richard Chartier souhaite lui aussi que le Centre de santé prenne de l’expansion. « Et j'aimerais voir d'autres centres de santé francophones pour desservir le Manitoba français », ajoute-t-il.

Il s’agit de continuer à bâtir sur une réputation bien établie au fil des ans, selon lui, et de répondre à des besoins encore bien présents en santé en français.

« J’ai été impliqué à travers les années comme président de divers organismes communautaires, mais celui pour lequel j’ai reçu le plus de feedback, c'est le Centre de santé. Je pouvais être au Safeway en train de faire l'épicerie, et les gens m’arrêtaient pour me faire des commentaires positifs à l'égard du concept, des employés et de la réception. »

« Ce qui ressortait, c'était l'importance de bien servir la clientèle, la respecter et aussi la confidentialité : c'était la chose qui inquiétait surtout les membres de la population. Puisque la gamme émotionnelle et de santé mentale est aussi captée là-dedans, il fallait trouver une façon d'être discret parce que, quand même, la communauté est relativement petite. Et on a su répondre à ces besoins-là. »