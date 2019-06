Quand ballon-chasseur rime avec intimidation

Un texte qualifiant le ballon-chasseur d’intimidation légalisée a été publié mardi sur le site de Radio-Canada en Colombie-Britannique. Il a toutefois rapidement fait le tour du pays et les résidents des Maritimes ont été nombreux à le commenter sur les réseaux sociaux depuis.

J'étais cette enfant, et c'est pas vrai que c'est comme tous les sports, dit une abonnée Facebook. Celui-là demande à chercher la cible la plus vulnérable! Contrairement au basketball, au tennis, ou au soccer. C'est une chose d'être ignorée, c'en est une autre d'être systématiquement la cible.

Lors de mes années d'école, on jouait au ballon-chasseur avec des ballons de soccer et même de basket, dit un autre. Ça cognait parfois.

Plusieurs ont donc bel et bien ressenti cette intimidation en jouant au ballon-chasseur par le passé. Mais est-ce encore le cas aujourd’hui? Selon des jeunes rencontrés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, cela se produit encore.

Les bullies des fois utilisent le dodgeball...ils peuvent lancer le ballon sur une personne et ça peut leur faire mal , dit Isabelle Peart, 12 ans.

Tout le monde est contre une personne parfois, ajoute Julia Sampson, 11 ans. Ça peut faire cette personne se sentir mal.

Cependant, pour l’enseignant en éducation physique de l’École Le Sommet à Moncton, Jonathan Diodati, le mot intimidation est exagéré. Je ne m’attendais pas à voir le mot intimidation, dit-il. Il peut parfois être utilisé avec un poids qui n’est pas ce qu’on attend. Je ne trouve pas que ça se rattache vraiment au ballon-chasseur.

Il faudrait être un enseignant vraiment les yeux fermés pour laisser des jeunes se faire viser, être les cibles ou se faire intimider durant un cours d’éducation physique sans s’en rendre compte , conclut-il.

Dans le cadre du Congrès des sciences humaines, qui se déroule cette semaine à Vancouver, Joy Butler a présenté un résumé d'une étude qu'elle publiera sous peu, intitulée Ballon-chasseur : les cinq visages de l'oppression?

Elle y présente les raisons pour lesquelles elle estime que le jeu populaire peut être nocif pour certains.

Elle s'interroge quant aux messages sous-jacents qu'un jeu qui prend pour cible des humains envoie en matière de justice sociale. Elle évoque notamment l'exploitation et l'impuissance, la dominance et l’impérialisme culturel, la violence et finalement, la marginalisation.