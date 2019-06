Pénurie d'infirmières : quand les autres provinces recrutent les gens du Nouveau-Brunswick

Des infirmières épuisées et surchargées de travail, des diplômées qui quittent la province à la recherche de meilleures conditions de travail et deux réseaux de santé à bout de souffle. Le Nouveau-Brunswick suffoque sous la pénurie d'infirmières qui s'abat sur son territoire.

La pénurie d’infirmières qui sévit actuellement est au coeur des discussions dans les quatre coins de la province. Elle se fait sentir par les patients comme par des membres du personnel des différents centres hospitaliers touchés.

Au Nouveau-Brunswick, les deux réseaux de santé cherchent désespérément une solution au manque d’infirmières bien présent dans leurs différents services.

Les conditions de travail difficiles dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick poussent certaines infirmières à scruter une province voisine, à la recherche de meilleures circonstances.

Les autres provinces sont en train de recruter et ils offrent des primes, de l’argent à nos nouvelles graduées, mais aussi à nos infirmières d’expériences, pour aller travailler dans leurs provinces , signale Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick.

Améliorer le recrutement d'infirmières est une chose, mais il faut aussi aider les infirmières actuelles, explique Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Elle dénonce le fait que le gouvernement met ses efforts de recrutement d’infirmières à l’international alors que la province perd des employés qualifiés qui déménagent ailleurs.

Elle croit que la solution réside dans la rétention du personnel en place, en rivalisant avec les autres provinces.

Au Nouveau-Brunswick, on ne parle pas de primes, ils disent oui on a besoin de recruter, on recrute au niveau international, mais on ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier , dit Maria Richard.

La présidente sortante de l’Association des infirmières du Nouveau-Brunswick, Karen Frenette, croit pour sa part que le recrutement de personnel qualifié d’autres pays pourrait être un morceau du casse-tête.

On travaille présentement sur les infirmières de l’international dit-elle. On embauche avec le gouvernement une nouvelle personne juste pour mettre ces personnes de l’international dans la pratique le plus vite possible.

L'inquiétude monte chez les Néo-Brunswickois

Au total, il faudra embaucher près de 350 infirmières par année, pour les cinq prochaines années, simplement pour répondre aux besoins actuels.

La population ressent ce manque de personnel et commence à être très préoccupée par cette situation.

Roseline Roy, 75 ans, partage pour sa part qu'elle se trouve chanceuse d’être en bonne santé pour son âge.

Toutefois, elle s'avoue inquiète de la pénurie.

Roseline Roy est inquiète de la pénurie d'infirmières. Photo : Radio-Canada

C'est inquiétant parce qu'on sait qu'à un moment donné nous autres, les personnes âgées, on va être obligées d'aller dans les hôpitaux et il va falloir avoir quelqu'un pour nous soigner dit-elle.

Avec les différentes unités qui ont été forcées de fermer leurs portes ces derniers mois, plusieurs patients sentent qu’ils ont été laissés à eux-mêmes.

J'ai une nièce qui a accouché en janvier, elle a été obligée de descendre à Miramichi et c'est inquiétant pour elle parce que la température n’était pas trop belle , renchérit Mme Roy.

Elle n’est pas la seule à sentir l’inquiétude monter face à la situation.

Je trouve ça très inquiétant parce qu’on a tous quelqu'un dans la famille, une maman, un frère, un fils qui peut tomber malade , émet à son tour Delia Belleri.

Avec les informations de Camille Bourdeau et François Vigneault.