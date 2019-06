Des élèves de la DSFM étudient la santé des rivières

Des élèves des écoles Précieux-Sang, Lacerte et Noël-Ritchot, à Winnipeg, ont étudié la santé des cours d'eau comme de vrais scientifiques cette année. Mercredi, leur expérience scientifique a culminé par une rencontre sur les rives des rivières Rouge et Assiniboine, dans le cadre de l'initiative « J'adopte un cours d'eau ».

Ces élèves de 7e et 8e années sont accompagnés par le biologiste Fernand Saurette, professeur à l’Université de Saint-Boniface.

L’automne dernier, ils ont prélevé des échantillons et mesuré la température de l’eau, son niveau d’oxygène et la présence de phosphate dans six stations différentes, explique Fernand Saurette.

Ils utilisent une trousse sécuritaire pour faire ces tests, dit-il. Mercredi, tous les élèves se rencontraient pour une plénière, qui permettait à la fois de « célébrer ce qu’ils ont fait en cours d’année », et de collecter leurs derniers échantillons.

Fernand Saurette explique que cette immersion dans la science permet aux élèves de s’initier à l’étude des cours d’eau.

« Ça permet de savoir si l’état de l’eau empire ou si ça s’améliore, et d’obtenir des données constantes sur les cours d’eau. » Les élèves peuvent ainsi imiter les gestes des scientifiques professionnels et comparer leurs informations aux données de la province.

Fernand Saurette note la présence de plusieurs rivières à Winnipeg : les rivières Rouge et Assiniboine traversent le centre-ville, tandis que la rivière Seine serpente dans les quartiers de Saint-Vital et Saint-Boniface et la rivière Sale rejoint la Rouge au sud de Saint-Norbert.

Les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine qui participent à cette initiative scientifique sont donc situées près des cours d'eau de la ville.

« On espère développer l'intérêt des élèves pour la science », indique le biologiste, qui mentionne que l’an prochain, les élèves pourraient être encore plus nombreux à participer à cette initiative.