Le diffuseur public australien ciblé par un raid policier

Le raid découlait d'« allégations de publication de documents classifiés, contraires aux dispositions de la loi de 1914 sur les crimes », a précisé le service de police australien (AFP) dans un communiqué.

Selon la chaîne, l'opération policière, qui s'est étirée sur plus de huit heures, est plus spécifiquement liée à une série de reportages connus sous le nom de « Dossiers afghans », réalisés en 2017, qui ont mal fait paraître les forces armées du pays.

L'enquête médiatique, basée sur des centaines de pages de documents secrets du ministère de la Défense divulguées au réseau, a révélé des allégations de meurtres et d'inconduite de la part des forces spéciales australiennes en Afghanistan.

La direction d'ABC a vivement condamné l'opération.

Il s'agit là d'un tournant grave qui soulève des préoccupations légitimes quant à la liberté de la presse et à la surveillance publique appropriée des questions de sécurité et de défense nationales. David Anderson, directeur général d'ABC

« ABC se tient aux côtés de ses journalistes, protégera ses sources et continuera de faire des reportages sans crainte ni complaisance sur les questions de sécurité nationale et de renseignement lorsque l’intérêt public le justifie », a-t-il assuré.

« Le journalisme n'est pas un crime », a de son côté souligné le directeur de l'information d'ABC, Gaven Morris, l'une des personnes ciblées par l'opération policière.

La veille, les policiers ont perquisitionné au domicile de l'éditeur du groupe News Corp., propriété de Rupert Murdoch, qui a déploré un « acte d'intimidation dangereux » et « révoltant ». Ils ont toutefois affirmé que les deux opérations n'étaient pas liées.

Les deux raids « portent sur des allégations distinctes de publication de documents classifiés [...], ce qui est une affaire extrêmement grave susceptible de compromettre la sécurité nationale de l'Australie », ont-ils déclaré dans un communiqué.

News Corp. avait indiqué que l'opération portait sur un reportage de 2018 sur des plans de surveillance des courriels, des messages texte et des dossiers bancaires des Australiens.

Le premier ministre australien, Scott Morrison, récemment réélu, a affirmé que le gouvernement n'était impliqué dans aucune des deux opérations.

Selon le quotidien The Australian, d'autres raids dans de grands médias étaient prévus dans la journée, mais ont été mis sur la glace.

Une opération couverte en direct par un journaliste d'enquête

L'opération policière a fait l'objet d'une couverture en direct par le responsable du bureau d'enquête d'ABC, John Lyons, qui a pu rester dans la salle où travaillaient les policiers, publiant une cinquantaine de messages sur Twitter.

Le mandat d'arrêt, qu'il a photographié, montre que les policiers cherchaient de l'information en lien avec deux journalistes, le directeur de l'information d'ABC ainsi qu'avec un ancien avocat militaire australien, David William McBride, accusé l'an dernier d'avoir divulgué des secrets nationaux. Les médias avaient rapporté qu'il avait plaidé non coupable.

John Lyons a notamment révélé que le mandat de perquisition donnait à la police et à ses experts en « criminalistique numérique » le pouvoir d'accéder à une vaste gamme de documents, de données et d'appareils, y compris les notes des journalistes, les versions préliminaires des reportages, des photographies, des séquences de tournage, les procès-verbaux des réunions et les courriels.

« Rendu à l'étape des choses très sensibles. Ils ont demandé que les portes soient fermées. (Pour une raison ou une autre, ils ne m'ont pas expulsé, alors je vais rester aussi longtemps que je peux.) C'est une situation bizarre - je suis assis dans une pièce avec six officiers de l'AFP qui font un raid et qui semblent lire mes tweets! », a-t-il écrit à un certain moment.

Selon ABC, les policiers ont téléchargé les documents jugés pertinents à leur perquisition sur deux clés USB.

BBC et CBC/Radio-Canada condamnent l'opération policière

La BBC, le diffuseur public britannique, a condamné cette « attaque contre la liberté de la presse ». « À une époque où les médias deviennent moins libres dans le monde, il est extrêmement inquiétant qu'un diffuseur public puisse être ciblé pour faire son travail consistant à rapporter de l'information dans l'intérêt public », ont écrit ses dirigeants dans un communiqué.

Les services de l'information de Radio-Canada et de CBC ont eux aussi exprimé leur « profonde indignation » devant l'opération policière.

« Nous considérons qu’il s’agit d’une attaque contre les libertés fondamentales des journalistes, partie intégrante d'un système démocratique », ont déclaré la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, et la directrice générale de CBC News, Jennifer McGuire.

Le directeur de l'organisation Alliance for Journalists' Freedom (Alliance pour la liberté des journalistes), le journaliste australien Peter Greste, a déclaré que les raids constituaient un problème grave pour les Australiens qui, selon lui, se soucient profondément de la liberté de la presse. « Nous avons besoin d'une loi pour protéger les journalistes et leurs sources », a-t-il soutenu, cité par l'édition australienne du Guardian.