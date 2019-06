Un comité formé de dirigeants régionaux du programme de gestion des déchets solides de la Nouvelle-Écosse a soumis la semaine dernière au ministre de l’Environnement, Gordon Wilson, une proposition pour implanter un modèle de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans la province.

La responsabilité élargie des producteurs, une approche qui existe dans cinq provinces, consiste à faire payer aux entreprises une partie des coûts importants du recyclage et de la gestion des déchets, puisque ce sont ces compagnies qui mettent sur le marché les emballages que les municipalités doivent gérer.

Le plan prévoit une exemption pour les petites entreprises.

Notre système de gestion des déchets est de classe mondiale, mais il a aussi un coût de classe mondiale , illustre dans un communiqué Andrew Garrett, le porte-parole du comité qui a soumis la proposition au gouvernement.

Les contribuables de la province paient la facture depuis trop longtemps et nous croyons qu’il est temps que les producteurs de déchets paient leur juste part. Andrew Garrett

Dans une entrevue, M. Garrett a indiqué que les coûts de gestion des déchets solides ont augmenté de 56 % dans la dernière décennie, et que les municipalités de la Nouvelle-Écosse paient aujourd’hui 25 millions de dollars par année pour le recyclage.

En plus d’un partage plus équitable des coûts de gestion des déchets et des matières recyclables, la REPresponsabilité élargie des producteurs vise aussi à inciter les grandes entreprises à créer des marchés pour leurs déchets, et les amener à repenser leurs emballages.

Le contribuable qui paie deux fois plutôt qu’une

La REPresponsabilité élargie des producteurs existe au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Ce qui devrait irriter les consommateurs néo-écossais, selon Andrew Garrett, est le fait que les coûts de la REPresponsabilité élargie des producteurs dans ces provinces sont déjà inclus dans le prix de plusieurs produits vendus en Nouvelle-Écosse.

Quand vous achetez une boîte de céréales ou un paquet de biscuits à l’épicerie, vous payez pour la gestion après-client de ces emballages. Ensuite, avec vos impôts fonciers, vous payez votre municipalité pour les gérer. Pourquoi payez-vous deux fois? , dit-il.

Andrew Garrett est l'un des gestionnaires des services de gestion des déchets des municipalités de la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC

Moins de 250 entreprises en Nouvelle-Écosse seraient concernées par l'implantation de la responsabilité élargie des producteurs. Le fardeau incomberait principalement aux entreprises basées hors de la province, mais celles déjà sujettes à la REPresponsabilité élargie des producteurs dans une autre province ne la paieraient pas deux fois, puisque le plan suggéré est une approche harmonisée basée sur le modèle en place en Colombie-Britannique.

Andrew Garrett estime que la REPresponsabilité élargie des producteurs en Nouvelle-Écosse permettrait aux municipalités d’épargner 16 millions de dollars.

Exemptions pour les petites entreprises

La proposition soumise au ministre de l’Environnement prévoit des exemptions pour les petites entreprises : celles dont le revenu est inférieur à 2 millions de dollars, celles qui n’ont qu’une seule enseigne et ne sont pas affiliées à une chaîne, ou celles qui produisent moins d’une tonne de papier ou d’emballage par année.

Les journaux (sans inclure les encarts publicitaires) et les organismes de bienfaisance enregistrés seraient aussi exemptés.

Jim Cormier, directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), dit que l’une des inquiétudes de l’organisme est le seuil proposé de 2 millions de dollars, sous lequel une compagnie serait exemptée.

Si tout le monde contribue au problème, ce qui est le cas de l’empreinte environnementale, alors pourquoi demander à seulement 250 entreprises de payer pour tout le monde? , demande-t-il.

La notion de responsabilité élargie des producteurs (REP) vise notamment à inciter les entreprises à adopter de meilleures approches à l'égard de leurs emballages. Photo : Getty Images / Thomas Demarczyk

M. Cormier relève le fait que le seuil d’exemption a été fixé à 2 millions de dollars en Ontario et à 1 million de dollars au Québec. Un seuil de 1 million de dollars est selon lui un point de départ pour une province plus petite comme la Nouvelle-Écosse. Andrew Garrett se dit ouvert à un seuil moins élevé ; il ajoute que ce serait, ultimement, au gouvernement d’en décider.

La province soupçonnée de se traîner les pieds

Mercredi, un porte-parole du ministre de l’Environnement Gordon Wilson a indiqué qu’il n’y aura pas de décision de prise sur la responsabilité élargie des producteurs avant que la province ne reçoive les conclusions d’une étude sur l’efficacité du programme de gestion des déchets solides en Nouvelle-Écosse. Ce rapport est attendu en juillet.

Le député de Clare-Digby, Gordon Wilson, est ministre de l'Environnement. Photo : Radio-Canada / CBC / Craig Paisley

Amanda McDougall, une conseillère de la Municipalité régionale du Cap-Breton, soupçonne qu’en liant les deux questions, la province cherche une manière de retarder l’examen d’une approche qui a fait ses preuves ailleurs, et que les villes réclament depuis des années. On ne réinvente pas la roue , observe-t-elle.

La politicienne, qui fait partie du comité ayant soumis la proposition au ministère de l’Environnement, dit que les citoyens interpellent de plus en plus leurs élus à ce sujet.

Ce sont les gens de la Nouvelle-Écosse qui demandent de passer aux actes sur la question du plastique à usage unique. Pour nous, il est grand temps que ça se fasse , lance-t-elle.

D’après le reportage de Michael Gorman, CBC