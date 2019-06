Des produits gaspésiens en cadeau aux députés fédéraux

Dix-huit producteurs de la région ont participé à cette initiative de Croquez la Gaspésie et les Sociétés d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la Gaspésie pour faire connaître leurs produits.

Yannick Ouellet, chef cuisinier et président de Croquez la Gaspésie, était à Ottawa en compagnie de Stéphanie Rioux, agente de soutien au développement et l'administration de la SADC de la Haute-Gaspésie, pour distribuer les boîtes aux députés fédéraux.

Mon objectif était de distribuer les produits gaspésiens le plus loin possible au niveau du Canada. [...] Je me suis dit que la meilleure façon était de rentrer dans la Chambre des communes. Yannick Ouellet, chef cuisinier et président de Croquez la Gaspésie

Les boîtes contenaient du miel de la région de La Mitis et de Matane, du chocolat de Haute-Gaspésie et de la Baie-des-Chaleurs, des pâtisseries de Gaspé, du thé et du sirop d'érable du Rocher-Percé et un guide de la Gaspésie.

Dany Marquis, président et directeur général de Chaleur B Chocolat, était très fier de partager son produit avec le reste du Canada.

Les gens qui ramassent les produits dans les boîtes, on veut qu'ils tombent en amour avec le produit, on veut qu'ils tombent en amour avec le chocolat. Dany Marquis, président et directeur général de Chaleur B Chocolat

Les députés de la région ont participé à la distribution, dont Rémi Massé, député d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et la députée fédérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Vous auriez dû voir le sourire qu'ils avaient sur leur visage lorsqu'on leur présentait leur boîte. [...] On a fait la journée de pas mal d'individus sur la colline à Ottawa , s’est réjoui M. Massé.

Mme Lebouthillier a même commencé la distribution des produits vers minuit, après une séance de vote. Ça vient parler de la Gaspésie touristique, mais ça vient aussi vendre tout le secteur agroalimentaire, la diversité qu'on a dans notre milieu au niveau des entrepreneurs.

D’après les informations de Chantallya Louis