Un nouveau défi pour Serge Lajoie

Serge Lajoie confirme qu’il n’a pas été congédié par les Blazers de Kamloops. Quand une organisation annonce qu’elle se sépare de son entraîneur et que la décision a été prise conjointement, il existe toujours un doute.

Contre toute attente, l’entraîneur recrue a mené sa formation en séries éliminatoires. Il affirme qu’il aurait pu rester aux commandes de l’équipe la saison prochaine, mais de nombreuses raisons ont motivé sa décision de revenir en Alberta.

La famille

Quand il a accepté un emploi en Colombie-Britannique, le Franco-Albertain savait que sa famille allait lui manquer.

La séparation devait durer un an, alors que la conjointe de Serge, Kelly, devait aller le retrouver à Kamloops.

Cette année devait aussi permettre à Isabelle, l’aînée de la famille, de terminer sa 12e année, avant de se joindre aux Pandas de l’Université de l’Alberta (hockey).

Le cadet, Marc, devait, lui, passer une dernière saison à la maison, avant d’amorcer sa carrière junior avec les Americans de Tri-City, dans la WHL.

Ça n’avait pas de sens que Kelly quitte son emploi. Elle a de meilleures conditions de travail que moi et beaucoup plus de stabilité. Serge Lajoie

Si l’éloignement familial avait été la seule contrainte, Lajoie serait probablement encore l’entraîneur-chef des Blazers, mais il n’y avait pas que ça.

La WHL, une ligue de développement?

La WHL se targue d’être une des meilleures ligues au monde pour le développement des joueurs et pour leur éducation.

Agrandir l’image La Ligue de hockey junior majeur de l'Ouest (WHL) se vante d'être une ces meilleures au monde pour le développement des joueurs. Photo : Tiré d'une publicité de la WHL

Il y a eu une très longue hésitation de la part de Serge Lajoie avant qu'il ne réponde à la question à savoir si la WHL est vraiment une ligue de développement.

Je pense que mon hésitation à répondre est la meilleure réponse à la question.

Celui qui a remporté le championnat canadien de hockey universitaire comme joueur, comme entraîneur adjoint et comme entraîneur-chef avec les Golden Bears de l’Université de l’Alberta, croit que le développement des joueurs ne fait pas partie des valeurs de plusieurs individus et de plusieurs organisations de la WHL.

Lors de certains matchs, nos adversaires n’utilisaient que sept ou huit attaquants et quatre défenseurs. Les joueurs de 16 ans étaient cloués au banc, durant presque toute la rencontre.

Ne faire jouer que les meilleurs joueurs n’a jamais été la philosophie de Lajoie et de son adjoint Dan Kordic.

Nous utilisions toujours quatre trios et trois paires de défenseurs. Plus la saison avançait, plus nous donnions des responsabilités à nos joueurs de 16 et de 17 ans. C’est grâce à eux si nous avons accédé aux séries éliminatoires.

Lajoie et Kordic avaient mis en place un plan qui devait s’échelonner sur trois saisons. Le plan semblait plaire à l’organisation au départ, mais en fin de saison, les choses ont un peu changé.

La situation fait écho à une problématique qui existe depuis des années dans les grands circuits juniors. Il est souvent difficile de plaire à la fois aux hommes de hockey, qui ont à cœur le développement des jeunes, et aux propritaires des équipes, pour qui il importe de remplir les gradins afin d'assurer la santé financière des organisations.

Une organisation qui compte trop de chefs

Un des défis les plus importants auxquels Lajoie a été confronté est la structure de l’organisation pour laquelle il travaillait.

Trop de gens devaient être impliqués dans les décisions : le directeur général, le propriétaire, les propriétaires minoritaires, c’était devenu très difficile.

Le patron de son patron

Avec 16 matchs à faire, un nouvel entraîneur-assistant s’est joint à l’équipe.

Darryl Sydor, un des copropriétaires des Blazers s’est retrouvé derrière le banc, aux côtés du tandem Lajoie-Kordic.

L’entraîneur de 50 ans avoue que ça a été un défi de devenir en quelque sorte « le patron de son patron ».

Il mentionne que Sydor s’est mis à prendre de plus en plus de place, si bien qu’en fin de saison, certains joueurs se demandaient qui de Lajoie ou Sydor était le patron.

Plutôt que de s’imposer et de créer un éventuel conflit, Lajoie a préféré poursuivre son travail sans créer de remous.

L’important , dit-il, ce n’est pas de savoir si deux entraîneurs s’entendent ou non, c’est de s’assurer que les joueurs poursuivent leur développement afin de devenir de meilleurs joueurs et de meilleures personnes.

Agrandir l’image Serge Lajoie est maintenant entraîneur au sein de l'Académie de hockey Okanagan Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Nouveau départ

Malgré les défis auxquels il a été confronté, Lajoie dit avoir énormément apprécié son expérience au sein de la WHL.

Il s’est attaché aux joueurs qu’il a dirigés et leur souhait de connaître du succès la saison prochaine.

J’ai beaucoup appris et je suis devenu un meilleur entraîneur. Je ne suis pas amer envers les Blazers, je les remercie de m’avoir offert une chance. Je constate aujourd’hui que ce n’était pas le bon moment et le bon endroit pour moi. Serge Lajoie

Il y a certaines questions que j’aurais dû poser lors de mon embauche et je ne l’ai pas fait. Ce sera différent si l’occasion de faire un retour au sein d’une équipe de la WHL se présente.

Une heure seulement après l’annonce de son départ, Lajoie a reçu un appel du Groupe Okanagan Hockey (OHA) qui dirige des académies de hockey en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta.

Il a accepté le poste d’entraîneur-chef de l’équipe midget, au sein de l’académie d’Edmonton, un emploi qui lui permet d’exercer son métier d’entraîneur à temps plein et de contribuer au développement de jeunes hockeyeurs qui se dirigent vers les rangs juniors.

La formation qu’il dirige ne disputera que 36 matchs la saison prochaine et ces matchs seront tous joués durant les fins de semaine.

La qualité du jeu et le niveau élevé de compétition de la WHL manqueront à Lajoie, mais en revanche cette saison il n’aura pas à parcourir 30 000 km en autobus comme l’an dernier.