Des investissements miniers qui ne rapportent pas pour Ressources Québec

Il est difficile de déterminer précisément quel montant Ressources Québec a perdu depuis 15 ans en investissant principalement dans les minéraux émergents, comme le lithium, le nickel et le titanium, puisque certaines transactions et dates de transactions ne nous ont pas été transmises.

On constate toutefois que plusieurs entreprises dans lesquelles Ressources Québec a investi ont ensuite vu leurs actions chuter.

Ressources Québec a notamment acquis plus de 58 millions d'actions de Stornoway Diamond Corporation au coût de 137 millions.

Ces actions ont maintenant une valeur marchande de seulement 2 millions de dollars, ce qui représente une perte de 135 millions.

C'est le cas aussi de Royal Nickel, qui possède le projet Dumont à Launay. Les quatre millions investis valent moins d'un million présentement.

En fait, 11 des 13 investissements depuis 2004 qui nous ont été transmis ont engendré des pertes pour l'organisation gouvernementale.

Le premier dirigeant de Ressources Québec, Iya Touré, affirme que la problématique est que le Québec n'a pas l'expertise pour développer ce type de métaux.

Si vous regardez à travers le monde, c'est juste les Chinois et les Sud-Coréens qui sont partout. Nous on a des gisements, mais on n'a pas d'expertise. Ça n'a aucun bon sens qu'on ait ce genre de gisements d'avenir au Québec et qu'on ne soit pas capable de les transformer. La stratégie que Ressources Québec met en place, c'est de développer cette filière. Évidemment, dans ce développement, on va frapper des murs à certaines occasions, ça fait partie du processus d'apprentissage.

Iya Touré se dit tout de même convaincu qu'à long terme, ces investissements seront payants pour les contribuables québécois.

Vous me posez la question "Est-ce que ça valait la peine d'investir là-dedans?". Moi je dis oui. On a annoncé qu'on a fait un gros gain dans une mine de fer à Sept-Îles, mais par contre, on en arrache dans d'autres dossiers qui sont dans le lithium. Le milieu des mines est comme ça, des fois on perd, des fois on gagne. Il faut avoir en vue le développement d'une nouvelle filière qui va avoir des retombées énormes et positives pour le Québec.

La directrice de l'Association de l'exploration minière du Québec, Valérie Filion, affirme que les investissements de Ressources Québec ont des retombées importantes.

Pour les entreprises, quand elles ont comme partenaires des fonds québécois, c'est un plus, le message que ça porte c'est que c'est un projet intéressant, ça va aider les entreprises à conclure des ententes avec d'autres investisseurs , fait-elle valoir.

Ressources Québec semble avoir plus de succès dans ses investissements dans les métaux plus connus, comme l'or et le fer. Un profit de plus de 160 millions a notamment été engendré dans la mine de fer du lac Bloom, à Sept-Îles. Un investissement dans Mines Agnico Eagles a aussi rapporté quelques millions de dollars à l'organisation.

Québec Solidaire veut tout de même investir davantage dans le lithium

La députée de Québec solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard Therrien, croit que le lithium est effectivement une ressource stratégique pour l'avenir.

Elle soutient que l'important sera de faire de la deuxième et troisième transformation au Québec.

Son parti souhaite d'ailleurs qu'il y ait une reprise de contrôle majoritaire par l'État, c'est-à-dire que l'État serait actionnaire des entreprises à 51 %.