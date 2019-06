Ariane Moffatt et Pierre Lapointe sur les plaines pour la fête nationale

Plus d'une vingtaine d'artistes se réuniront sur la scène des plaines d'Abraham à Québec pour célébrer la fête nationale cette année. Ce sont Ariane Moffatt et Pierre Lapointe qui animeront la soirée organisée sous le signe des traditions québécoises.

Loud, Cœur de pirate, Yann Perreau, Martine St-Clair, Marc Dupré, France D’Amour, Alex Nevsky, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Le Vent du Nord et Geneviève Jodoin sont parmi les invités du spectacle ainsi que la rappeuse Sarahmée en ouverture de la soirée dès 19 h 30.

Loud lors de son passage au Festival d'été de Québec en 2018. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le concept de la fête nationale tournera autour des nombreuses traditions de la province, ainsi qu'autour des quatre saisons. Les artistes interpréteront autant de grands classiques de la musique québécoise que des succès de leur répertoire.

En plus des musiciens, chanteurs et auteurs, le public pourra vibrer au son de la musique des 18 musiciens, six choristes et six violoneux qui complètent la programmation.

Place au discours

Plus tard, ce seront Damien Robitaille, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord et Serge Fiori qui présenteront le discours patriotique, lui aussi inspiré par les quatre saison.

Debbie Lynch-White est par ailleurs la porte-parole de la fête nationale sélectionnée par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois. En conférence de presse jeudi, elle a mentionné que ce sera sa première fête nationale sur les plaines d'Abraham à Québec.

Comme chaque année, le grand spectacle de la fête nationale sera diffusé en différé à la télévision de Télé-Québec le 23 juin.

De nombreuses autres activités seront organisées pour la fête nationale au cours de la longue fin de semaine partout dans la province. À Québec le 24 juin, le Mouvement national invite la population au lever du drapeau dès midi au parc de l'Amérique-Française. L'artiste invité est Émile Bilodeau avec un discours de David Goudreault.