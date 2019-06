Changements climatiques : répercussions majeures sur le développement du Nord

Les changements climatiques pourraient bien avoir des répercussions majeures sur le développement du Nord québécois et l'industrie de l'aviation. C'est l'un des thèmes abordés au congrès Le Nord et sa logistique, organisé par le Secrétariat aux alliances économiques de la Nation crie, qui se tient jusqu'à jeudi, à Rouyn-Noranda.

C'est certain que ça va avoir un impact sur les opérations aériennes , laisse entendre le chef de l'exploitation d'Air Inuit, Christian Busch.

Les changements climatiques représentent d'importants défis pour le développement du Nord québécois.

L'augmentation des épisodes de verglas et la présence de vents de plus en plus forts ne sont que quelques preuves de la nécessité pour les acteurs du développement économique de s'ajuster, soutient M. Busch.

La suite d'une tempête va nous obliger à augmenter le nombre de vols [et] de vols cargo. Il faut faire plus de plans de sauvetages qui sont plus fréquents que dans le passé , dit-il.

La question des denrées périssables est non négligeable également. Les gens peuvent attendre, ils peuvent voyager plus tard, ce n'est pas plaisant, mais les denrées, elles, ne peuvent pas attendre. On se trouve parfois à être obligé d'en jeter lorsque des avions ne peuvent joindre leurs destinations dans le temps prévu , déplore-t-il.

Davantage de verglas

Les enjeux sont énormes en ce moment, à en croire le directeur des infrastructures de la Société de développement de la Baie-James, Jean Nouvellet.

À l'aéroport de La Grande-Rivière, près de Radisson, entre janvier et février, on a eu quatre épisodes de verglas, alors que normalement il fait beau, froid, il fait sec, il n'y a pas de vent et les avions atterrissent tout le temps , dit-il.

Jean Nouvellet, directeur des infrastructures de la Société de développement de la Baie-James Photo : Radio-Canada / Piel Côté

M. Nouvellet croit qu'à l'avenir les développeurs devront être plus prévoyants face aux changements climatiques.

Actuellement, on est encore surpris. On se dit : "Voyons, pourquoi il y a autant de tempêtes?" Maintenant, il y a une prise de conscience et il ne faudra plus être surpris. Maintenant, on va concevoir, faire nos infrastructures en prévision de ce qui s'en vient , souligne-t-il.

Quant aux effets positifs comme une période estivale plus longue, ils ne sont pas nombreux et ne compensent pas les effets négatifs des changements climatiques.