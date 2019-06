Quand la maladie mène à l'endettement

Depuis un bon moment déjà, les valises de Donald Ruest et de sa conjointe Rita Boucher sont prêtes en permanence non loin de la porte d’entrée de leur maison de Saint-André, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Non seulement parce qu’ils espèrent recevoir l’appel salvateur leur annonçant qu’un nouveau foie a été trouvé pour le policier, mais aussi parce que son état de santé en dents de scie peut l’obliger à retourner à l’hôpital à tout moment.

Aucune aide financière pour les transferts

Dès qu’une situation d’urgence survient, Donald Ruest doit presque toujours être transféré dans un hôpital à Rivière-du-Loup ou à Montréal. Sa maladie particulière, la cirrhose idiopathique, ne peut être traitée au Nouveau-Brunswick. Ces transferts, qui coûtent plus de 3000 $ aller-retour chacun, ne sont couverts ni par l’assurance maladie provinciale ni par son assurance personnelle. Si on ajoute à cela le coût des médicaments, l’hébergement pour sa conjointe ainsi que tous les autres frais liés à sa maladie, les coûts sont tels qu'ils ont forcé le couple à accumuler beaucoup de dettes. Il peine maintenant à joindre les deux bouts.

Souffrant de son côté de fibromyalgie et de fatigue chronique, Rita Boucher ne peut pas travailler depuis plus de 20 ans. À deux, ils doivent vivre avec leurs pensions d’invalidité pour un total de 4400 $ dollars par mois, une somme insuffisante pour payer toutes leurs dépenses.

Je vais être obligé de mettre ma maison en vente parce que j’ai des paiements de partout qui sont dus, et je ne peux pas les payer. Donald Ruest

Les valises du couple sont prêtes puisqu'il peut devoir se rendre au Québec à n'importe quel moment. Photo : Radio-Canada

Traitement expérimental

Ce qui ajoute aux nombreuses dépenses, c'est que Donald Ruest a décidé de prendre part à un traitement expérimental administré à Montréal, qui pourrait lui être bénéfique en attendant la transplantation. Le couple sera donc appelé à aller plus souvent dans la métropole québécoise, un autre coup pour le portefeuille. J’ai pris une marge [de crédit], puis la marge, il n’en reste pas beaucoup dessus et c’est avec ça que je paye les affaires de Montréal , explique Rita Boucher.

Aide de la communauté

La communauté d'origine de M. Ruest, Sainte-Anne-de-Madawaska, a voulu l’aider il y a quelques années en organisant une soirée-bénéfice. La communauté de Saint-André a fait de même en recueillant des dons auprès des citoyens. Une campagne de sociofinancement a également été organisée et est toujours en cours. Ensemble, ces initiatives ont permis d’amasser environ 15 000 $, ce qui a permis de soulager la famille, du moins pour quelque temps. Une chance qu’on a fait ça, au moins ça nous a sauvés au moins un an , affirme Donald Ruest.

Cette aide leur a donc été extrêmement utile, mais reste tout de même insuffisante. On a accumulé quand même assez d’argent, mais c’est tout parti en dépenses pour les factures de frais de transport, d’hébergement et tous les frais médicaux , explique la fille du couple, Mélanie Ruest.

Conscients que la communauté a tout fait pour les aider, la famille a épuisé toutes ses ressources et demande maintenant au gouvernement provincial d’agir pour aider ceux qui traversent des situations semblables.

Moi ce qui me fait de la peine là-dedans c’est qu’on est des Canadiens, on a travaillé toute notre vie, on a payé des taxes toute notre vie. J’ai besoin d’aide parce que je suis malade et je ne peux pas en avoir. Donald Ruest

Donald Ruest est policier depuis plus de trente ans, mais ne peut plus travailler depuis 2015 en raison de sa maladie. Photo : Radio-Canada

Appel à la sensibilisation au don d’organes

Le couple attend toujours impatiemment le jour où Donald Ruest pourra finalement recevoir une transplantation de foie. Mais Rita Boucher aimerait voir plus de sensibilisation au don d’organe de la part des gouvernements. La plupart du monde ne sait pas où ils doivent signer pour donner leurs organes ou leurs tissus, ou leur corps à la science , explique-t-elle.