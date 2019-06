Rivière-du-Loup offre son véhicule électrique à ses citoyens

Les citoyens de Rivière-du-Loup pourront emprunter le véhicule électrique de la Ville en autopartage le soir et les fins de semaine pendant la période estivale.

Le véhicule sera disponible en autopartage au tarif de sept dollars par heure d'utilisation. Seuls les conducteurs âgés de 21 ans et plus pourront l'utiliser, pour des questions d'assurance.

Depuis 2016, le véhicule était partagé entre les employés de la Ville et ceux de Tourisme Rivière-du-Loup, dans le cadre d'un projet pilote.

Il était maintenant temps de passer à l'étape suivante, selon la Municipalité.

Nous espérons participer au développement d’une nouvelle offre en matière de mobilité, pour que des familles puissent investir mieux, que des organismes communautaires fassent plus avec les mêmes fonds et que des entreprises réduisent également leur dépendance à la voiture et aux carburants fossiles , indique Marianne Gagnon, la conseillère en développement durable pour la Ville de Rivière-du-Loup, dans un communiqué.

Les citoyens, organismes ou entreprises intéressées à emprunter le véhicule peuvent s'inscrire d'ici le 19 juin sur le site web de la Ville de Rivière-du-Loup.