Phénix : encore plus de 200 000 transactions en arriéré

Les experts en rémunération du Centre des services de paye de la fonction publique du Canada font toujours face à plus de 200 000 transactions en arriéré.

Au 29 mai dernier, quelque 239 000 mouvements à incidence financière excédant la charge de travail normale étaient toujours en attente de traitement. À pareille date en 2018, Services publics et Approvisionnement Canada recensait 347 000 transactions du genre.

Toutefois, il s’agit d’une amélioration relative, puisqu’au 1er juin 2017, ce nombre était de 265 000. Les chiffres actuels sont donc très semblables à ceux observés à l’été 2017.

Le gouvernement fédéral qualifie de « mouvements à incidence financière excédant la charge de travail normale » les cas en arriéré liés à la rémunération des fonctionnaires. Fait à noter, un même employé de l’État peut être aux prises avec plus d’un « mouvement » problématique. Ottawa estime « que plus de la moitié des fonctionnaires sont aux prises avec un problème de paye quelconque, qu’ils soient ou non clients du Centre des services de paye ».

Il y a des processus en place pour dédommager les employés actuels et anciens qui ont engagé des dépenses ou subi des pertes financières à cause de Phénix , rappelle SPACServices publics et Approvisionnement Canada sur son site Internet.