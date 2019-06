L'exploration minière soutient 5000 emplois au Québec

Une récente étude de la firme Aviseo démontre que l'exploration minière contribue pour 441 millions de dollars au PIB québécois, en plus de soutenir plus de 5000 emplois.

Cette étude avait été commandée par l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ).

Plus du tiers de ce montant serait injecté dans l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue, soit environ 150 millions de dollars.

L'étude permet aussi de constater que l'exploration minière fait face à un défi important afin d'attirer les jeunes.

55 % des entreprises sondées prévoient d'ailleurs augmenter leurs employés prochainement.

La directrice générale de l'AEMQ, Valérie Fillion, affirme qu'il n'existait pas de portrait précis de l'impact de l'exploration minière sur l'économie du Québec.