La baleine noire retrouvée morte était un jeune mâle nommé Wolverine

Des chercheurs du New England Aquarium ont identifié la baleine noire retrouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent mardi. Il s'agit d'un jeune mâle de 9 ans qui a été aperçu à plusieurs reprises depuis sa naissance en Floride et dans les eaux canadiennes. Il avait survécu à une collision avec un bateau et trois enchevêtrements dans des engins de pêche.