Les Sœurs du Bon-Pasteur vendent leurs derniers terrains

La congrégation a ratifié un acte de vente le 15 avril, officialisant la cession de deux lots d’une superficie de 2 millions de pieds carrés au Groupe Boivin. Les terrains sont situés sur la rue des Sœurs, derrière le magasin Canac du boulevard Talbot. L’entreprise a payé 380 000 $ pour en devenir propriétaire.

Le couvent des Soeurs du Bon-Pasteur à Chicoutimi comporte trois ailes. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Les religieuses avaient acheté ces terres en 1944 et les utilisaient à des fins d’agriculture et comme lieu de villégiature. Elles y avaient construit un petit chalet au bord d’un étang. Ces lopins de terre étaient les derniers détenus par les religieuses dans le secteur névralgique du boulevard Talbot. En 2006, elles ont cédé des terrains à l’entreprise Canac, ce qui a ouvert la porte à la construction du magasin de Chicoutimi.

Le directeur général du Groupe Boivin, Stéphane Boivin, précise que l’entreprise a mis la main sur les terrains voisins « pour la poursuite de ses activités », mais qu’elle n’a pas de projet précis pour l’instant.

Fin d’une époque

Dans la région, les religieuses ne conservent donc que leur couvent situé à l'angle des rues Bégin et Price, à Chicoutimi. Il s’agit de la fin d’une époque, convient le responsable du Service des immobilisations de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur, Vincent Beaudoin.

On avait aussi des petites résidences à Saint-Ambroise, à Jonquière, sur la rue du Séminaire et sur la rue de Tilly. Ces maisons que les sœurs qui travaillaient dans la communauté habitaient ont été vendues. Il ne restait que ce résiduel de terrains. Vincent Beaudoin, responsable du Service des immobilisations

Pas prêtes à partir

Bien que la vente du couvent soit inévitable en raison du nombre décroissant de religieuses, les soeurs, qui ne sont plus que 34 à Chicoutimi, ne sont pas prêtes à partir.

En 2014, un projet de regroupement de plusieurs communautés dans un même bâtiment, mis de l’avant par des gens d’affaires de Chicoutimi, est mort dans l’œuf.

Les Sœurs du Bon-Pasteur ont préféré rester chez elles, mais leur résidence, située à un jet de pierre du Cégep de Chicoutimi, devait être mise aux normes rapidement. La communauté a donc décidé d’investir 7,8 millions de dollars pour rénover l’immeuble. La dernière phase des travaux ayant été amorcés il y a cinq ans se terminera d’ici à la fin du mois.

Il n'y a plus que 34 religieuses regroupées dans une aile du couvent situé au coin des rues Price et Bégin, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Les sœurs restantes ont été regroupées dans l’aile 1955, entièrement rénovée. Cette portion du bâtiment, qui représente 45 % de l’immeuble, a subi un curetage et seule la chapelle a été conservée. Les deux autres ailes, construites en 1907 et 1940, ne sont plus occupées.

Vincent Beaudoin signale que la cession du couvent n'est pas dans l'air à très court terme. Il s'agit d'un sujet délicat et sensible pour les religieuses, dont le siège social se trouve à Québec. La mise en vente sera discutée dans les officines de la communauté l’an prochain, alors qu’une nouvelle administration sera nommée.

Le responsable n’exclut pas la possibilité de vendre l’immeuble à un promoteur privé qui accepterait de louer une partie du monastère aux religieuses restantes.