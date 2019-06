La plus récente création de Sylvie Desrosiers à la Nouvelle Scène

Catastrophes naturelles, conflits et crises humanitaires : la nouvelle création de Sylvie Desrosiers dépeint des aspects sombres du monde dans lequel on vit, tout en y intégrant la beauté qui réussit toujours à s'y insérer. Le spectacle de danse Submergé de pétales d'acier, présenté à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, sera également l'occasion de voir sur scène des diplômés de l'école The School of Dance d'Ottawa.

Avec ce spectacle plus impressionniste, la chorégraphe gatinoise ne cherche pas à raconter une histoire spécifique, mais plutôt à faire ressentir des émotions et à toucher les spectateurs.

Je pense que ça vaut la peine de vivre l’art vivant, d’être touché par quelque chose qui se vit présentement, en même temps que tu es là , explique-t-elle.

Pour sa plus récente création, la chorégraphe a fait appel à deux collaborateurs de longue date — Paul Auclair pour la conception des éclairages et la scénographie, et le compositeur Olivier Fairfield pour la musique. L’artiste apprécie la « fabuleuse » contribution de ces deux artisans chevronnés, des habitués des arts de la scène dans la capitale.

Aux yeux de Mme Desrosiers, la danse est une expérience globale où chaque artisan apporte sa pierre à l'édifice. Elle a fait appel à cinq danseurs de différentes générations qui ont chacun leur propre expérience de vie.

Il y a deux des danseuses qui sont des mamans, donc quand on parle de catastrophes environnementales, ça te touche différemment, si tu as 25, 30 ou 38 ans. Je voulais travailler avec ce genre d’information là qui vient alimenter le processus de création , constate la chorégraphe et directrice du programme de danse contemporaine de l'école The School of Dance.

Des danseurs devenus « grands » de retour à Ottawa

Les danseurs de Submergé de pétales d’acier sont tous d'anciens élèves de Sylvie Desrosiers. Certains ont dû s’exiler pour poursuivre leur carrière.

C'est le cas de Charles Cardin-Bourbeau. Résident maintenant à Montréal, le jeune interprète a une impressionnante feuille de route. Il a collaboré notamment avec O Vertigo et la Compagnie Marie Chouinard.

Charles Cardin-Bourbeau, danseur pour la compagnie Dorsale Danse Photo : Courtoisie de Yvonne Coutts / Ben Welland

L’artiste, qui a dansé un peu partout à travers le monde, est heureux à l’idée de revenir sur scène à Ottawa. Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec Sylvie dans un milieu professionnel, dans sa compagnie, donc ça, ça me tentait énormément , confie le danseur.

Il ajoute que de travailler avec Mme Desrosiers lui plaît aussi énormément, puisque cette dernière laisse beaucoup de liberté à ces danseurs.

D’avoir cette possibilité d’apport créatif, dans un projet qui n’est pas chorégraphié par moi, c’est génial. Charles Cardin-Bourbeau est sur la scène et regarde dans les airs. Charles Cardin-Bourbeau, danseur pour la compagnie Dorsale Danse © Courtoisie de Yvonne Coutts / Ben Welland

Le spectacle, d'une durée d'une heure, est à l’affiche les 7 et 8 juin prochains au studio de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins.

Sylvie Desrosiers aimerait bien que Submergé de pétales d’acier connaisse le même sort que sa précédente production, Douce tourmente, qui a voyagé à Toronto et Vancouver.

Festival Danse Canada Le Festival Danse Canada (FDC), ce rendez-vous annuel de chorégraphes et interprètes des quatre coins du Canada, ne sera toujours pas de retour cette année dans la région de la capitale fédérale. L’événement n’a pas été présenté l’année dernière et demeure suspendu jusqu’à nouvel ordre. Officiellement la Société du Festival Danse Canada existe toujours et, selon Sylvie Desrosiers, il s’agit d’un temps d’arrêt temporaire pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases.

Avec les informations de Christelle D'Amours