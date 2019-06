La Ville d'Ottawa cherche encore des bénévoles pour le nettoyage post-inondations

Tous comme la fin de semaine dernière, les bénévoles aideront les sinistrés des quartiers West Carleton-March, Baie et Cumberland. Tous les citoyens âgés de 12 ans et plus peuvent se présenter aux centres d'inscription des bénévoles entre 9 h et 16 h 30.

Samedi, les efforts seront concentrés à Cumberland et West Carleton-March. Les bénévoles devront s'inscrire au Centre communautaire de Constance et Buckham's Bay ou au Centre communautaire commémoratif R.J. Kennedy.

Dimanche, les bénévoles seront de nouveau invités à travailler du côté de West Carleton-March, de même que dans le quartier Baie. L'inscription se fera au Centre communautaire de Constance et Buckham's Bay et au Centre Ron-Kolbus Lakeside.

Toute la fin de semaine, un service de navette sera offert entre le parc-o-bus Innovation. à Kanata, et le Centre communautaire de Constance et Buckham’s Bay, de 8 h 30 à 16 h.

Les bénévoles doivent porter des vêtements convenant à la tâche et aux conditions météorologiques. La Municipalité leur fournira des gants, de l'eau et des goûters.

Pas d'autre corvée à Gatineau

Le week-end dernier, près de 225 bénévoles ont répondu à l'appel de la Ville de Gatineau et ont participé à la grande corvée de solidarité pour retirer les sacs de sable des rues, avec l'appui de 200 cols bleus.