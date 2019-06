Nouvelle centrale de police : le sort d’une maison ancestrale inquiète

La résidence située au 485, boulevard Louis-XIV fait partie des bâtiments que la municipalité a acquis au coût de 3 millions de dollars dans l’arrondissement Les Rivières, tout juste à l’ouest de l’autoroute Laurentienne. C’est à cet endroit que le nouveau quartier général du Service de police de la Ville de Québec sera construit.

La Société d’histoire de Charlesbourg est préoccupée par ce qu’il adviendra de la maison traditionnelle québécoise d’inspiration néoclassique construite en 1898.

Dans le sommaire décisionnel de la Ville de Québec du 13 mai 2019, il est écrit que « les bâtiments et les dépendances [situés sur les terrains de la future centrale] feront ultérieurement l’objet d’une démolition ».

Qu'adviendra-t-il de cette résidence ancienne : elle sera conservée dans son intégralité, transformée pour une nouvelle vocation, déménagée ou tout simplement détruite? , s’interroge la Société d’histoire de Charlesbourg dans un message publié sur sa page Facebook.

Des maisons anciennes sont disparues ces dernières années dans ce secteur du boulevard Louis-XIV. Espérons un meilleur sort pour celle-ci, surtout qu'elle devient propriété municipale. Société d’histoire de Charlesbourg

« La grande galerie circonférique et son exhaussement du sol » sont caractéristiques des maisons traditionnelles québécoises d'inspiration néoclassique. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Maison « intéressante »

Le conseiller en patrimoine architectural Martin Dubois explique que l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Québec classe les bâtiments en fonction de leur valeur patrimoniale : exceptionnelle, supérieure, bonne ou faible.

La valeur patrimoniale de la maison blanche au toit rouge à deux versants est considérée comme étant « bonne ».

Même s’il n’est pas rare de retrouver ce type de bâtiment à Québec et ailleurs dans la province, Martin Dubois croit qu’il s’agit « d’une maison intéressante d’un point de vue patrimonial ».

On en retrouve plusieurs autres exemples, mais elle me semble quand même assez bien préservée , observe le fondateur de la firme Patri-Arch.

Ce type de maison là, on peut le retrouver ailleurs sur le territoire, mais si on dit ça à chaque fois et qu'on les démolit une après l'autre, on va se retrouver avec une perte patrimoniale importante sur le territoire. Martin Dubois, consultant en patrimoine architectural et fondateur de la firme Patri-Arch

Martin Dubois, consultant en patrimoine architectural et fondateur de la firme Patri-Arch Photo : Radio-Canada

Il recommande à la Ville de Québec de procéder à une analyse patrimoniale plus poussée avant d’aller de l’avant avec l’éventuelle démolition de la résidence. Le conseiller mentionne qu’il arrive que la valeur patrimoniale d’une résidence soit revue à la hausse ou à la baisse à la suite d’une analyse approfondie.

Je pense qu'il va falloir envisager d'essayer de conserver cette maison-là le plus possible. Si, au bout de la ligne, pour toutes sortes de raisons, on se rend compte que ce n'est pas possible, eh bien au moins, on […] aura au moins envisagé toutes les avenues possibles pour la préserver , affirme Martin Dubois.

Inspection rigoureuse

La Ville de Québec dit être « tout à fait consciente de la présence d’une maison patrimoniale étudiée mais non protégée » sur une partie des lots qu’elle a récemment acquis.

Même s’il est écrit noir sur blanc dans le sommaire décisionnel que les bâtiments seront détruits, la municipalité laisse entendre que la décision finale n’a pas encore été prise.

Une inspection rigoureuse du bâtiment sera faite, ce qui permettra par la suite de prendre une décision quant à son avenir , indique la Ville dans un communiqué envoyé à Radio-Canada.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand