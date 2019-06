Plus de traverses pour piétons prévues à Ottawa

La sécurité des résidents a été améliorée grâce aux 140 passages pour piétons installés à Ottawa en tant que projet pilote, selon un rapport de la Ville présenté lundi. Les élus ont l'intention de rendre ces traverses permanentes et d'en ajouter une par quartier chaque année.

Ces traverses sont constituées de marquage au sol et de panneaux indiquant aux voitures de s'arrêter lorsque des piétons veulent passer, à des endroits où il n'y a pas de feux de circulation. Elles sont parfois accompagnées de lumières clignotantes.

Le projet pilote, mis en place en 2016, a été couronné de succès, d'après la direction générale des transports de la Ville d'Ottawa.

Les statistiques révèlent une réduction des collisions entre automobilistes, piétons et cyclistes et un taux moyen d'arrêt de plus de 80 % de la part des automobilistes.

Le nombre moyen de collisions par intersection visée, entre janvier 2013 et octobre 2018, est passé de 1,2 avant l'aménagement des passages à 0,96 après.

La Ville d'Ottawa aurait aussi reçu de nombreux commentaires positifs de la part d'usagers de la route.

À lire aussi : Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour traverser la rue dans Ottawa-Sud

Selon un rapport de la Ville datant de septembre 2015, une grande quantité de passages semblables avaient été installés dans les années 1960, mais leur sécurité avait été remise en question dans les années 1970. Dans les années 1990, la Ville les avait tous remplacés par des feux de circulation.

L'installation de nouvelles traverses de piétons, qui peuvent coûter jusqu'à 56 000 $ chacune, a été approuvée par le Comité des transports et devra également l'être par le conseil municipal.

Contrôler le nombre de brigadiers

Le programme de brigadiers scolaires à Ottawa sera réévalué cet automne. La Ville a développé des critères pour décider des nouvelles intersections où seront déployés les brigadiers.

On exigera qu'un minimum de 10 enfants utilisent une intersection pour se rendre à l'école pour confirmer l'utilisation des services d'un brigadier. Des décomptes bimensuels seront faits en cours d'année scolaire.

À noter que les intersections où l'on utilise déjà les services d'un brigadier continueront d'être desservies.