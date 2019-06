Une fête à Anmore fait beaucoup de bruit

Le village d'Anmore en Colombie-Britannique, connu pour ses maisons luxueuses et sa tranquillité, a été pris d'assaut le weekend dernier par plus de 300 fêtards dont le comportement a suscité une vive colère des voisins.

Il faut dire que des hélicoptères, des voitures de luxe, de la musique forte, des drogues et de l'alcool ont formé un cocktail parfait pour irriter le voisinage.

Le party a été présenté comme une activité de réseautage pour les mannequins, les agents immobiliers et les amateurs de mise en forme par une entreprise appelée Public Relations Canada.

Samedi dernier, trois hélicoptères survolaient le quartier normalement paisible, au grand dam des résidents. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre l’un des appareils en train d'atterrir à quelques mètres de la foule.

L'organisateur, Justin Plosz, a largement documenté la fête sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il se réjouit du fait que plus de 300 personnes étaient présentes et qu'elles ont consommé des milliers de canettes de bière et 500 onces de whisky.

À lire aussi : La crise des surdoses se poursuit en C.-B. en dépit des efforts

Une communauté en colère

La fête était à environ 1 kilomètre de la maison du maire d'Anmore, John McEwen, qui dit avoir reçu de nombreuses plaintes à ce sujet.

M. McEwen a déclaré que la police s'est rendue sur les lieux de l'événement pour une surdose de drogue, mais n'avait pas été en mesure de mettre fin à la fête.

À lire aussi : Pas facile d’être maire d’une petite ville dans le Grand Vancouver

Il a ajouté que le conseil municipal d’Anmore examinerait leur rapport et que des mesures pourraient être prises.

Le propriétaire de la maison ou s'est tenue la fête est un investisseur étranger.

Il a acheté deux ou trois maisons ici à Anmore. Il les loue à une agence et il n’y a pas de vérification préalable de la question de savoir qui les loue. John McEwen, maire d'Anmore, au sujet du propriétaire de la maison où s'est tenue la fête

Rumeurs de nouvelles soirées

Neil Belenkie, maire du village voisin de Belcarra, a entendu parler de l'organisation d’une seconde fête sur une propriété riveraine, bien qu'il soit sceptique quant à sa faisabilité.

Il se dit disposé à travailler avec les organisateurs s'ils sont capables de payer pour les permis appropriés.

Un permis de 500 000 $ ou de 1 million de dollars suscite énormément de tolérance. Neil Belenkie, maire de Belcarra

Avec les informations de Justin McElroy