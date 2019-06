Des écoles pourront identifier des tables spéciales pour les enfants allergiques

Le District scolaire francophone Sud (DSFS), au Nouveau-Brunswick, officialise sa directive sur la gestion des allergies dans les écoles. Alors que les restrictions alimentaires se limiteront aux noix et aux arachides, les directions pourront identifier une table ou un espace à la cafétéria pour le besoin des élèves ayant des allergies alimentaires.

Il est entendu que si des restrictions alimentaires sont imposées à la population scolaire de la maternelle à la 8e année, celles-ci se limiteront aux noix et aux arachides , peut-on lire dans la nouvelle directive sur la gestion des allergies du DSFS, envoyée aux parents d’élèves qui fréquentent les écoles du District.

L’objectif, dit-on, est de respecter les choix alimentaires de l’ensemble des élèves et des membres du personnel et [...] de développer l’autonomie et la responsabilisation des élèves ayant des allergies .

Les écoles pourront toujours restreindre la consommation de noix et d'arachides. Photo : iStock / sergoua

Autre disposition, des écoles pourront établir une table spéciale pour les enfants avec des allergies. Les directions d’école peuvent identifier une table ou un espace à la cafétéria pour le besoin des élèves ayant des allergies alimentaires. Cette table ou cet espace sera nettoyé avant et après chaque repas.

Si la directive a été envoyée à tous les parents mercredi, la direction du DSFS assure qu’il s’agit de la politique déjà en place et que l’on souhaite simplement l’officialiser et uniformiser les pratiques dans les écoles.

Une série de directives

Ces deux directives font partie d’une série de lignes directrices dont :

l’envoi d’une lettre aux parents en début d’année scolaire pour préciser les informations pertinentes à la gestion des allergies dans le milieu scolaire;

les membres du personnel et les chauffeurs d’autobus devront assister à une session d’information sur l’administration de l’EpiPen chaque année;

le personnel scolaire fera des efforts afin d’informer et de sensibiliser les élèves faisant partie des groupes où l’on retrouve un ou des élèves ayant un diagnostic d’allergie;

le parent d’un élève avec des allergies devra remplir le plan d’urgence et le retourner à l’école au début de l’année scolaire;

un élève allergique à un aliment ne doit pas utiliser un micro-ondes dans un endroit public.