De l'anglais intensif pour tous à l'école Saint-Joseph de La Baie

Dans la majorité des établissements scolaires, des cours d’anglais intensifs sont offerts en 6e année, mais ils sont réservés aux élèves performants qui ont un bon comportement.

La différence de notre programme, c’est que les élèves ne sont pas sélectionnés. Je crois qu’en anglais, tout le monde peut faire un petit pas, même l’élève en difficulté. Nathalie Thibault, enseignante en anglais intensif démocratisé

Nathalie Thibault enseigne l'anglais intensif démocratisé aux classes de 5e des écoles Sainte-Bernadette et L'Horizon depuis 2014. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

En arrivant au 3e cycle, les jeunes vont donc baigner dans un environnement presque entièrement anglophone pour une durée de 5 mois. Les 15 autres mois du cursus scolaire de la 5e et de la 6e année seront dédiés aux autres matières.

On cible la 5e année comparativement à l’anglais intensif habituel. On veut s’assurer que ce soit le plus efficace possible. Quand on est en 6e année, on a toujours les échéanciers des épreuves du ministère à la fin de l’année qui peuvent amener un stress supplémentaire , explique le conseiller pédagogique Gabriel Lê.

Les élèves du programme d'anglais intensif démocratisé sont capables de se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Ils peuvent commander au restaurant ou encore demander des informations en voyage. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Avec une vingtaine d’heures par semaine consacrées à la langue seconde, le programme d’anglais démocratisé mise surtout sur des projets en classe.

On va s’éloigner du cahier pédagogique traditionnel où il faut répondre à des questions. C’est sûr qu’il va y en avoir parce que les compétences qu’on évalue en anglais démocratisé sont les mêmes qu’en anglais régulier, mais on va changer l’approche , précise Valérie Cléroux, enseignante en anglais à l’école Saint-Joseph.

Le dernier projet des élèves de 5e année du programme d'anglais intensif démocratisé de l'école Sainte-Bernadette consistait à créer un drapeau et à en expliquer la signification. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les enfants de 4e année sont emballés d’amorcer le programme dès la prochaine rentrée scolaire.

J’ai très, très hâte parce que j’aime beaucoup ça l’anglais. Sophie Lavoie, élève de l’école Saint-Joseph

Quand j’ai su qu’il y en aurait pour les 5e année, j’étais tout content. Je pense que je vais devenir très bon. Justin Bouchard, élève de l’école Saint-Joseph

Une demande du milieu

L’école Saint-Joseph est le quatrième établissement de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à aller de l’avant avec un tel projet.

L’initiative est venue du corps enseignant. Lors d’une consultation l’hiver dernier, les parents se sont prononcés à 86 % en faveur d’une démocratisation de l’anglais.

C’est sûr que rendu en 2019, l’anglais ça va de plus en plus en importance Andréanne Dufour, présidente du conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph

Je trouve ça bien. Personnellement, avoir été enfant j’aurais aimé avoir ce programme-là. Des fois, c’est peut-être juste le petit coup qui nous manque en étant jeune pour se dire "ok je fais un effort d’apprendre l’anglais encore plus" , ajoute-t-elle.

S’il y a d’autres écoles qui sont intéressées à amorcer le processus et les démarches, la commission scolaire va être là pour les accompagner , assure Gabriel Lê.

Gabriel Lê accompagne les enseignants en anglais à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Un modèle qui a fait ses preuves

Cette approche préconisée pour rendre les élèves fonctionnels dans la langue de Shakespeare porte ses fruits. Les écoles Sainte-Bernadette et L’horizon de Chicoutimi ont été les premières de la commission scolaire à instaurer ce programme en 2014.

Les écoles dirigées par Pascale Simard ont été des pionnières de la démocratisation des cours d'anglais intensif au Saguenay. Elle est fière de voir que le programme fait maintenant des petits. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Ça occasionne certaines incertitudes ou questionnements avant de vivre le projet, des questionnements aussi par rapport aux élèves qui ont plus de difficultés, mais les parents se rendent vite compte que les résultats sont positifs, que les enfants reçoivent les services dont ils ont besoin , dit fièrement la directrice de ces deux écoles, Pascale Simard.

Le conseiller pédagogique Gabriel Lê se fait aussi rassurant : Si on s’appuie sur la recherche des trente dernières années, qui a été faite dans l’ensemble du Québec, ce que ça révèle c’est que ça n’a pas d’impact négatif. C’est une certitude .

On a même remarqué que chez les élèves en difficulté, il va y avoir une augmentation de l’estime de soi, plus de motivation et on pourrait dire aussi qu’on peut réduire le taux de décrochage scolaire. Gabriel Lê, conseiller pédagogique