Premier Relais franco : « Une expérience unique »

« C’est juste une expérience unique », déclare Olivia Booker, élève de 10e année à l’école Jules-Verne. « On a tous parcouru des défis ensemble, c’est quelque chose de spécial qu’on ne peut pas avoir partout. »

Amatrice de vélo, surtout de vélo de montagne, Olivia faisait partie d’une minorité de filles à prendre part à cette aventure. « Je ne connaissais presque personne, mais 8 jours, c’est beaucoup, ça donne l’occasion de développer des amitiés », dit-elle.

Les participants au Relais franco, des élèves de 10e, 11e et 12e année venant de différentes écoles du CSF, ont parcouru, en tout, 400 kilomètres.

Olivier Booker, 16 ans, a participé à la première édition du Relais franco. Photo : Radio-Canada

« On a fait beaucoup de vélo! », lance Yannick Schieve, en 11e année à Jules-Verne. Il a expliqué à l’émission Phare Ouest s’être préparé avec ses coéquipiers en prévision du Relais.

« On s’est entraîné avec notre chef d’équipe, on a fait des parcours très variés, des tours sur le campus de UBC, dans les sentiers, les chemins », dit-il.

Un travail d'équipe

Les deux élèves soulignent l’importance de la coopération entre cyclistes dans le parcours.

« Quand on fait du vélo en peloton, c’est spécial, affirme Olivia Booker. C’est vraiment un travail d’équipe. »

On aurait pu faire des semaines en plus! Yannick Schieve

Le Relais franco est l’activité cycliste qui a remplacé la Grande Traversée, qui faisait parcourir une partie du pays en vélo. La nouvelle mouture s’est déroulée entièrement sur l’île de Vancouver, et les participants s’arrêtaient dans les différentes écoles du CSF qui s’y trouvent.

À lire aussi : Adieu La Grande Traversée, bienvenue au Relais franco



Partenariat avec Cycling BC

« C’était bien de voir tous les enfants quand on arrivait aux écoles, remarque Olivia. Le matin, ils nous encourageaient parfois quand on partait, on les inspirait peut-être à le faire dans le futur. »

Les jeunes étaient encadrés entre autres par des membres de l’organisme Cycling BC, habitué d’organiser des activités avec des groupes scolaires.

« On a réussi à maintenir la francophonie dans l’événement », soutient la conseillère à la vie étudiante du CSF, Stéphanie Racine, qui précise que plusieurs des encadreurs parlaient français.

« J’espère qu’il y aura une édition 2.0 », affirme-t-elle. Le CSF n’a pas encore déterminé si l’activité, un projet-pilote, sera reconduite l’an prochain.