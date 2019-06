Des fidèles fêtent la fin du ramadan en gilet pare-balles

La province demeure l’endroit le plus paisible au monde , soutient Mansoor Pirzada, le président de l’Association musulmane de Terre-Neuve-et-Labrador. Mais plusieurs gardes de sécurité en casque de combat ont toutefois passé le matin à surveiller plus de 1000 personnes rassemblées pour la prière d’Aïd al-Fitr mardi.

Des gardes de sécurité mettent des casques de combat lors des célébrations de l'Aïd al-Fitr mardi à Saint-Jean. Photo : CBC / Sherry Vivian

Nous voulons nous assurer que notre communauté et nos congrégations sont en toute sécurité , indique Mansoor Pirzada, tout en rappelant les attaques contre les mosquées à Québec en 2017 et à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars dernier.

C’est pour donner plus de tranquillité d'esprit aux gens , explique-t-il. Mieux vaut prévenir que guérir.

Mohammed Taleb Berrouane, un étudiant algérien de troisième cycle à l’Université Memorial, se rassure par le fait que depuis qu’il est arrivé à Terre-Neuve il y a quatre ans, il n’a jamais eu d’ inquiétudes sérieuses par rapport à sa sécurité.

Un fidèle, habillé en gilet pare-balles, assiste participe aux prières d'Aïd al-Fitr mardi à Saint-Jean. Photo : CBC / Sherry Vivian

Il a assisté à une autre célébration d’Aïd al-Fitr au marché fermier de Saint-Jean, un rassemblement à laquelle il n’a observé aucun garde de sécurité ou gilet parle-balles. Mais il affirme que vu les événements récents, des mesures de sécurité pour tous les lieux de cultes de tous genres seraient une bonne idée .

Des réflexions semblables ailleurs en Atlantique

Zain Esseghaier, une membre de l’Association musulmane de l’Île-du-Prince-Édouard, indique que certains fidèles dans sa province partagent les mêmes inquiétudes.

Ce genre de violence c’est un fait maintenant avec lequel il faut vivre, et on fait de notre mieux pour que la vie continue normalement. Zain Esseghaier, membre, Association musulmane de l'Î.-P.-É.

Il y a tellement d’événements qui se passent que bien entendu on se sent un peu vulnérable et il y a certainement un élément d’insécurité , indique-t-il.

Une congrégation de plus de mille personnes s'est rassemblée pour les prières mardi à Saint-Jean. Photo : CBC / Sherry Vivian

M. Esseghaier se rappelle de plusieurs incidents qui ont eu lieu à la mosquée de Charlottetown depuis la dernière décennie. En 2011, une tête de cochon a été clouée à un pilier pendant la construction du bâtiment. L’année d’après, un camion appartenant à un entrepreneur en construction a été incendié et une bouteille remplie d'essence et des affiches sur lesquelles ils pouvaient lire défaite au jihad étaient découvertes.

Zain Esseghaier explique qu’après le carnage en Nouvelle-Zélande en mars dernier, certains membres de sa mosquée ont suggéré embaucher des gardes de sécurité, mais l’association musulmane a fini par installer une nouvelle clôture et des caméras à l'extérieur de la mosquée.

Il ne faut pas non plus que la mosquée devienne une forteresse , explique M. Esseghaier. On ne peut jamais se préparer et se protéger à 100 %.