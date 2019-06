10 chiffres qui ont marqué la première année de Doug Ford au pouvoir

Doug Ford et son gouvernement s'apprêtent à compléter une première session parlementaire mouvementée. Les progressistes-conservateurs, qui ont repris les commandes après 15 ans de règne libéral, n'ont pas chômé. Ils ont rapidement donné le ton et les Ontariens ont maintenant une meilleure idée de ce qui les attend pour les trois prochaines années. Retour en chiffres sur cette première année au pouvoir pour le gouvernement Ford.

3 Expulsions/démissions du caucus conservateur. La députée Amanda Simard a choisi de quitter les rangs conservateurs par conviction à la suite des coupes en francophonie. Les députés Jim Wilson et Randy Hillier ont pour leur part été exclus en raison de leurs écarts de conduite.



La députée Amanda Simard soutient qu’elle peut mieux défendre les intérêts des francophones de sa circonscription en siégeant comme indépendante. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

4 Nombre de premiers ministres des provinces reçus à Queen’s Park. Doug Ford a accueilli les premiers ministres du Québec, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Si les trois derniers partagent avec leur homologue ontarien un dégoût de la taxe fédérale sur le carbone, les affinités entre François Legault et Doug Ford sont beaucoup plus subtiles. La visite du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a aussi marqué la session parlementaire.

Jason Kenney a rencontré son homologue ontarien, Doug Ford, le vendredi 3 mai, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

3 milliards de dollars Somme approximative que le gouvernement va dépenser pour sortir l’Ontario du marché du carbone. Il s’agit d’un des principaux engagements pris par les progressistes-conservateurs lors de la campagne électorale et ce fut un de leurs premiers gestes politiques une fois arrivés au pouvoir.

30 millions de dollars Somme maximale qui sera dépensée par le gouvernement Ford pour son offensive publicitaire et judiciaire contre la taxe fédérale sur le carbone. Les progressistes-conservateurs ont entre autres financé la création et la diffusion de capsules publicitaires qui font état des hausses des prix de l’essence et du chauffage, sans toutefois mentionner l’argent remis par le fédéral.

Le gouvernement ontarien veut forcer les stations-services de la province à apposer sur leurs pompes cet autocollant contre la taxe carbone fédérale. Photo : Radio-Canada

+ de 800 Nombre d’annonces ou communiqués publiés par le gouvernement contre la taxe fédérale sur le carbone. C’est assurément un des messages qui a été le plus martelé par les députés progressistes-conservateurs dans la deuxième portion de la session parlementaire. Pratiquement chaque semaine, les journalistes étaient conviés à des annonces en opposition à cette taxe qui « tue les emplois », comme le répète Doug Ford.

+ de 300 Nombre de fois où le déficit de 15 milliards de dollars, laissé en héritage par les libéraux, a été mentionné en Chambre lors de la période de questions. Rappelons que l’ampleur du déficit a été un sujet de discorde entre les libéraux, la vérificatrice générale, le directeur de la responsabilité financière et Doug Ford.

5 Nombre de voyages à l’étranger du premier ministre ou des membres de son conseil des ministres. Les États-Unis (New York et Cleveland), l’Inde et l’Allemagne sont au nombre des destinations visitées par l’équipe conservatrice. La plupart des coûts occasionnés par ces voyages sont toujours inconnus.

25 Nombre de panneaux « ouvert aux affaires » installés aux frontières de la province pour attirer les investisseurs. Le coût de l’initiative a été estimé à 106 700 $ par le gouvernement.

Le premier ministre Doug Ford dévoile la première d’une série d’affiches qu’il veut installer aux frontières de la province afin d’informer les visiteurs que l’Ontario est«ouvert aux affaires». Photo : YouTube/ Premier of Ontario

1,6 % Augmentation annuelle des dépenses prévues en santé d’ici 2021-2022. Du côté de l’éducation, le gouvernement estime que le budget du ministère grimpera de 1,2 %. Dans les deux cas, c’est moins que le taux d’inflation projeté. Le gouvernement clame qu’il « protège l’essentiel » des services à la population, puisque les dépenses continueront d’augmenter pour les deux plus gros portefeuilles de la province. Doug Ford a aussi l’intention de réaliser des économies de 250 millions de dollars en frais administratifs dès cette année, alors qu’il entreprend une réorganisation du système de santé. Le gouvernement a notamment commencé à regrouper plusieurs services sous une nouvelle méga-agence appelée Santé Ontario.

La Coalition ontarienne de la santé a organisé, en avril, une manifestation devant Queen’s Park en opposition à la réforme du système de santé. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

4 Nombre de séances extraordinaires tenues à Queen’s Park pour permettre d’accélérer les travaux de la Chambre. C’est la preuve que le gouvernement Ford n’a pas perdu de temps depuis son élection. Le gouvernement avait d’ailleurs convoqué les députés l’été dernier, quelques semaines après la fin de la campagne, pour aussitôt amorcer l’adoption de nouvelles lois. Récemment, le gouvernement a aussi limité le temps alloué pour débattre de projets de loi. Les élus ont aussi siégé le soir et le week-end pour éviter que certains projets de loi ne meurent au feuilleton.