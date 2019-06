Coup dur porté à un réseau de distribution de cocaïne

Selon un communiqué transmis par ERM-Montérégie, qui rassemble divers services de police, ces perquisitions sont effectuées dans 13 résidences et neuf véhicules, et ce, principalement à Salaberry-de-Valleyfield, au sud-ouest de Montréal.

L'opération policière se déroule également dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et de Montréal, ont précisé les autorités.

Neuf personnes ont été arrêtées jusqu'à maintenant, soit trois hommes et six femmes âgées de 20 à 56 ans. Ces individus doivent comparaître mercredi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour y faire face à des accusations de trafic et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Au dire des policiers, ce réseau aurait des liens avec les Hells Angels, et fonctionnait jour et nuit dans la région de Valleyfield.

L'opération découlerait d'une enquête amorcée au début de l'année, et a mobilisé quelque 115 policiers de divers corps policiers, dont la Sûreté du Québec, le Service de police de l'agglomération de Longueuil et la Sûreté municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus de recevoir de l'aide de la part du Service de police de la Ville de Montréal.