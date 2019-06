Record de participants pour l’Arrache-Cœur

Plus de 2000 personnes ont marché ou couru à Rimouski mardi soir pour collecter des fonds pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, dans le cadre du défi l'Arrache-Cœur.

Il s’agit d’un record d’affluence, selon les organisateurs de l’évènement, qui attribuent en partie cette forte participation aux conditions météorologiques clémentes de la journée.

Cette année, l’Arrache-Cœur a réuni plusieurs générations de marcheurs, incluant les membres du Club de soccer Fury de Rimouski et les résidents du Havre de l’Estuaire.

Plus de 20 000 $ ont été amassés. Ce montant sera remis à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires, entre autres, en faisant la promotion de saines habitudes de vie et en investissant dans la recherche.

Plus de 20 000 $ ont été amassés lors du 16e défi l'Arrache-Coeur à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Des visages pour la cause

Cette année, l’organisation de l’Arrache-Cœur a ajouté des visages de personnes de la région sur les chandails de l’évènement.

Sur chacun de vos chandails, vous allez voir peut-être quelqu’un que vous connaissez et qui a déjà eu des problèmes de santé , explique le coordonnateur de l’Arrache-Cœur, Dany Smith. Ce sont ces visages qu’on voulait promouvoir.

Le coordonnateur invite d’ailleurs la population à proposer des visages d'autres personnes en vue du prochain défi.