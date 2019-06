Traverse Matane– Côte-Nord : le ministre Bonnardel invite à la patience

Le ministre Bonnardel affirme cependant que les règles de Transports Canada sont claires et qu'il est hors de question de mettre les usagers de la traverse en danger.

S'il y a des vagues de 1,5 m et plus, le Félix-Antoine-Savard ne peut [pas] sortir. C'est malheureux, mais on est enclin à respecter ces règles de navigation pour [...] assurer la sécurité des usagers. François Bonnardel, ministre des Transports

Il précise que la desserte aérienne est toujours offerte, et il demande aux usagers d'être patients en attendant que le Sareema soit mis en service, à la mi-juillet, si tout va bien.

Le Félix-Antoine-Savard au quai de Matane (Archives) Photo : Radio-Canada

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, dit pour sa part que les difficultés du Félix-Antoin-Savard étaient tout à fait prévisibles.

Les citoyens de ma région et ceux de la Côte-Nord sont des observateurs aguerris et attentifs du fleuve Saint-Laurent et il n'y a personne qui y croyait, quand on a annoncé, que le Félix-Antoine Savard allait traverser. On aurait tous pu le dire et ils ont décidé de le faire pareil , déplore-t-il.

Le Félix-Antoine-Savard est le 4e navire-remplaçant à effectuer la traverse Matane–Côte-Nord depuis décembre.