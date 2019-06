Abolition de 68 postes à TVA

Dans un communiqué, la filiale de Québecor se dit « forcée » de procéder à d'importantes compressions budgétaires visant à réduire ses charges opérationnelles, en plus d'abolir 68 postes.

L'annonce ne précise cependant pas quels postes sont abolis.

« Le statu quo actuel affaiblit notre industrie, nuit à notre culture et nous accule au pied du mur. Afin d'assurer notre survie, nous devons faire des choix difficiles pour protéger la production de contenu original de langue française, créé au Québec », a déclaré France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu.

Cette dernière appelle le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, à modifier sa réglementation pour la « moderniser ». TVA réclame ainsi une part plus importante des redevances des chaînes spécialisées.

L'entreprise s'en prend également à Radio-Canada, qu'elle accuse d'accaparer une partie des revenus du secteur privé, entre autres en offrant le service de diffusion vidéo payant TOU.TV Extra.

Enfin, TVA demande aux décideurs politiques de mieux encadrer les géants du web Apple, Facebook, Google, Microsoft et Amazon, « qui accaparent 80 % des revenus publicitaires en ligne au pays », y compris en modernisant la Loi sur le droit d'auteur.

Les enjeux auxquels nous faisons face nécessitent un travail en continu. Tant que les gouvernements ne s'attaqueront pas aux véritables problèmes, toutes autres solutions ne seront qu'éphémères. France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu

Québecor a récemment bloqué le signal de la chaîne TVA Sports destiné aux abonnés de Bell Télé, afin de « refléter l'équité entre RDS et TVA Sports » et obtenir des droits de diffusion plus importants.

Les abolitions de postes à TVA font suite à une série de mauvaises nouvelles pour les médias d'ici. Au début de mai, le réseau CTV annonçait la disparition et la refonte de dizaines d'emplois, dont 15 à Montréal, dans le cadre du virage numérique de la chaîne.