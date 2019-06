Des équipes mobiles en région pour les élèves en difficulté

Des équipes multidisciplinaires comprenant notamment des orthophonistes, des ergothérapeutes, des orthopédagogues et des psychoéducateurs doivent être mises en place dès l'automne dans certaines commissions scolaires éloignées des grands centres afin d'améliorer l'accès des élèves à ces professionnels.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a affirmé plus tôt cette semaine que la création d'équipes mobiles permettra d'instaurer un plancher de services dans les écoles et de mettre fin aux déserts de services dans les commissions scolaires où les professionnels se font plus rares.

Le ministre de l'Éducation, Jean François Roberge, souhaite que les élèves fréquentant des écoles en région « éloignée » aient accès aux mêmes services qu'en milieu urbain. (Archives) Photo : Radio-Canada

Québec investira trois millions de dollars pour la mise en place de ces cliniques mobiles, qui doivent voir le jour dans cinq commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dès l'automne.

Commissions scolaires où des cliniques mobiles verront le jour Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Commission scolaire des Îles

Commission scolaire des Chic-Chocs

Commission scolaire René-Lévesque

Commisssion scolaire Eastern Shores

On ignore pour l'instant dans quelles villes seront basées ces équipes.

Il reviendra à la commission scolaire mandataire de déterminer le lieu physique où l'équipe multidisciplinaire sera hébergée pour faciliter le rayonnement de l'équipe dans la région. Extrait d'un courriel du ministère de l'Éducation

Des consultations par visioconférence

Par ailleurs, le ministère prévoit que les consultations pourront se faire en personne ou par visioconférence.

Le modèle prévoit une mixité des approches, selon les besoins de chaque région , précise-t-on. Cela permettra de rejoindre davantage d’élèves que si seules les interventions en personne étaient privilégiées , précise le ministère.

Cette façon de faire inquiète cependant la présidente du Syndicat des professionnels et professionnelles de l'éducation (SPPE) du Bas-Saint-Laurent, Diane Bélanger.

Je suis vraiment très inquiète. La relation d'aide, ça se passe en face à face et la clientèle jeune en a énormément besoin, de ce contact humain. Diane Bélanger, présidente du SPPE du Bas-Saint-Laurent

Mme Bélanger croit que pour pallier le manque de professionnels sur le territoire, les commissions scolaires devraient plutôt créer des postes attrayants et permanents, ce qui permettrait d'attirer de nouvelles personnes en région, mais aussi de les garder.

On ignore pour l'instant combien de postes pourraient être créés avec l'instauration des équipes mobiles.