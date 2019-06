Les nouvelles exigences chinoises sur le porc inquiètent François Legault

À son arrivée pour la période des questions, M. Legault n’a pas caché être inquiet de cette décision, justifiée, selon Ottawa, par des cas de non-conformité de certaines cargaisons et des craintes de cas de peste porcine africaine.

Au total, le Québec importe pour 12 milliards de dollars de produits chinois, tandis qu’il en exporte pour 3 milliards, a-t-il rappelé, avant d’indiquer qu’il perçoit ce nouveau développement comme une entrave illégitime au commerce.

Ce n’est pas acceptable que la Chine pose des barrières pour qu’on augmente ce 3 milliards. Il va falloir qu’Ottawa soit ferme dans les négociations avec la Chine. Nous, on est pour le libre-échange, mais un libre-échange qui fonctionne des deux côtés. François Legault, premier ministre du Québec

Dans les faits, le commerce entre les deux pays n'est pas régi par un traité de libre-échange, mais par les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

M. Legault s’est demandé comme d’autres si cette affaire « a un lien avec d’autres dossiers », sans évoquer explicitement les arrestations, en décembre, de la numéro 2 de Huawei et de deux Canadiens toujours détenus en Chine.

Plus tôt en matinée, ses ministres des Relations internationales et de l’Agriculture, Nadine Girault et André Lamontagne, ont semblé divisés sur l’impact de cette affaire sur les producteurs et transformateurs de porc de la province.

« J’ai parlé avec le consul de la Chine au mois d’avril, et on lui a envoyé une lettre au mois de mai, réitérant qu’on s’attend à ce que le Québec ne soit pas pris en otage, les entreprises, par ce qui se passe avec la Chine », a dit Mme Girault.

« Il a très bien compris ce que j’avais comme priorité, et il m’a assuré qu’il ferait le nécessaire », a-t-elle fait valoir, avant d’affirmer que le gouvernement « travaille très fort pour qu’il y ait le moins d’impact possible » pour ses entreprises.

Moi, ce que je me suis assuré avec le consul de Chine, c’est qu’on ne paie pas pour ça. Ça se passe au niveau du Canada. On n’a pas d’affaire, au Québec, à payer pour ce qui se passe. Nadine Girault, ministre des Relations internationales du Québec

Si Mme Girault a soutenu être « confiante » que ces démarches ont porté leurs fruits, le ministre Lamontagne a plutôt dit croire que le Québec est « impuissant dans un contexte où la Chine opte pour des mesures qui viennent nous affecter ».

Les mesures chinoises révélées mardi pourraient avoir « un impact pour le Québec » a-t-il convenu, avant d’ajouter qu’« au moment où on se parle, on n’en est pas là ».

Le ministre Lamontagne a aussi admis qu’il « partage l’inquiétude » des producteurs québécois, qui fournissent 45 % du porc canadien en Chine. Il n’a cependant pas pu dire si Québec a un plan d’urgence à déployer pour venir en aide à l'industrie du porc si les relations commerciales entre les deux pays devaient se détériorer.

Des « mesures protectionnistes », selon les éleveurs

En entrevue à RDI, le président des Éleveurs de porc du Québec, David Duval, n’a pas hésité à assimiler les décisions du gouvernement chinois à des « mesures protectionnistes ». Il a assuré, à l’instar du gouvernement canadien, qu’aucun cas de peste porcine africaine, une maladie qui fait des ravages en Asie, n'a été détecté dans les cheptels canadiens ou américains.

« C’est une catastrophe pour l’Asie, alors c’est clair que nous, on répond justement à la demande parce qu’il y a une baisse substantielle au niveau du cheptel porcin chinois et asiatique », a-t-il commenté.

M. Duval a cependant concédé qu’il y a bel et bien eu des problèmes d’étiquetage sur des cargaisons de porc canadien. La Chine exige que des étiquettes identifient les produits sur les caisses de produits, mais aussi à l’intérieur, a-t-il expliqué.

« Les derniers soubresauts qu’on a eus au niveau de l’étiquetage, [c’est que] sur une cargaison de centaines milliers de tonnes, il y avait comme trois caisses qui avaient été détectées, qui manquaient une étiquette dans la boîte », a-t-il soutenu.

Des fois, on a un doute sur ces mesures qui sont prises ,sur ces inspections. Mais il faut jouer avec ça. Il faut être encore plus vigilant, il faut s’assurer encore plus que tous ces étiquetages soient bien faits, que les formulaires soient bien préparés, bien signés. David Duval, président des Éleveurs de porc du Québec

Selon M. Duval, les mesures chinoises vont contribuer à faire fluctuer le prix du porc. « C’est sûr que ça un impact sur les "futures" [contrats à terme sur les livraisons] au niveau du prix. On voit beaucoup de fluctuations », a-t-il dit,ce qui crée « une instabilité qu’on n’a pas besoin d’avoir en tant que producteurs ».

M. Duval a affirmé que les producteurs et transformateurs du Québec ne peuvent pas vraiment espérer écouler plus de marchandises au Québec, où le porc d’ici occupe déjà une « bonne place » en épicerie, les consommateurs souhaitant acheter des produits locaux.

« C’est sûr qu’on exporte 70 % de notre viande. On va être obligé d’en vendre à l’extérieur. La Chine était, et est toujours, un client important pour nous parce qu’elle achète des parties du porc qu’on ne consomme pas ici ou qu’on ne valorise pas ici au Canada », a-t-il souligné.

À Canada Porc International, l'agence de promotion des exportations de l'industrie, les mesures chinoises sont accueillies avec un grain de sel par le président-directeur général, Martin Lavoie. S'il convient que « l'environnement politique ne peut pas être ignoré », il note que l'industrie doit se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler.

Or, il appert que la peste porcine africaine n'est pas présente en Amérique du Nord, et que l'industrie s'est déjà ajustée aux exigences chinoises en matière d'étiquetage.

« Ça ne change rien pour le moment », a-t-il assuré en entrevue à Radio-Canada. « À partir du moment où [les permis d’exportation de] deux usines ont été temporairement suspendus, il y a quelques semaines, tout le monde avait mis des mesures supplémentaires de surveillance », a-t-il expliqué.

Il n'exclut cependant pas que plus de cas de non-conformité soient décelés. « C’est sûr que si, systématiquement, on se met à ouvrir toutes les boîtes, il y a plus de chance de trouver des cas. Habituellement, il n’y a pas d’inspection; il y a ouverture du conteneur, mais on n’ouvre pas chacune des boîtes systématiquement », a-t-il observé.

Martin Lavoie a par ailleurs affirmé que le marché du porc a « beaucoup augmenté » depuis le début de l'année, même si un plateau a été récemment atteint, et que l'industrie canadienne connaît globalement « une année extraordinaire pour les exportations vers la Chine ».