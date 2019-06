De la bière bientôt offerte dans une épicerie près de chez vous

La bière sera disponible dans les mêmes épiceries qui vendent déjà du vin.

Alcool NB a du vin et du cidre dans 66 épiceries dans la province du Nouveau-Brunswick. C’est là qu’on va ajouter la catégorie de bière dans les petits formats , indique Mark Barbour, porte-parole d’Alcool NB.

Les formats et la gamme de produits dont il est question restent à être déterminés par les divers partenaires.

L’annonce aujourd’hui c’est pour tout simplement aviser les gens et aviser nos partenaires dans les épiceries et les brasseurs, local et gros, que nous sommes prêts à avancer avec ce projet-là. Donc, il faut que tout le monde fasse leur plan d’affaires pour faire l’étude et l’analyse qu’ils ont besoin de faire pour [avoir du] succès , explique Mark Barbour.

Alcool NB compte notamment ajouter à cette gamme de produits diverses bières artisanales brassées dans la province.

Plus de détails à venir