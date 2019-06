Le CISSS laisse tomber les futures mères de la Matapédia selon la Fédération des médecins spécialistes

Diane Francoeur précise que, depuis 10 ans, les facultés n'enseignent plus « l'art délicat de la césarienne pour laquelle il faut une formation spécifique de plusieurs semaines ».

Or, le chirurgien en question n'aurait assisté qu'à une dizaine d'opérations de la sorte pendant un court stage qui n'a pas été reconnu. Selon Diane Francoeur, le forcer à faire des césariennes pourrait mettre des femmes en danger.

Au lieu de courir après lui avec un balai, on aurait dû le féliciter qu'il ait eu le courage de dire qu'il est un spécialiste du cancer et qu'il ne mettrait pas les femmes en danger.

Selon la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), les autorités de la santé auraient avisé le chirurgien que le fait qu'il ne pratique pas de césarienne ne constituait pas un problème, puisqu'un corridor de service existait vers Rimouski.

Diane Francoeur n'hésite pas à parler « d'incompétence des gestionnaires » dans ce dossier, soutenant qu'elle avait alerté le CISSS de ce problème il y a plusieurs semaines. Elle montre du doigt le directeur des services professionnels, le docteur Jean-Christophe Carvalho.

Le CISSS se défend en répétant que le chirurgien en question s'était engagé à suivre un stage pour pouvoir faire des césariennes. Celui-ci a cependant changé d'idée.

On n'a jamais mis la cause directement sur le chirurgien. C'est la situation qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une rupture en obstétrique.

Le docteur Carvalho rappelle que l'arrivée d'un nouveau spécialiste permet d'éviter une rupture complète en chirurgie à Amqui.

La gynécologue, qui est elle-même née à Amqui, se rendra dans la Matapédia dès samedi pour assurer la garde en obstétrique pendant 48 heures.

Dès lundi cependant, les femmes enceintes de la Matapédia doivent accoucher à Rimouski deux semaines sur quatre.

Québec peut-il forcer les chirurgiens généraux à pratiquer des césariennes? La FMSQ croit que non.

Selon la FMSQ, cette question serait la pierre d'achoppement qui retarde le dépôt du plan de dépannage en chirurgie, qui vise à éviter la fermeture de blocs opératoires dans les petits hôpitaux du Québec.

Un chirurgien qui va en dépannage n'a pas à s'investir de la sorte dans un champ de spécialité qui n'est pas le sien et, au surplus, pour une intervention qui comporte son lot de risques.

Hier, la ministre de la Santé Danielle McCann a mentionné qu'un CISSS ne pouvait obliger un chirurgien à pratiquer des césariennes.

Du même souffle, elle a cependant ajouté « qu'il y a assez de chirurgiens au Québec pour couvrir les régions, comme Amqui ».

En raison de son éloignement de Rimouski et du fait qu'on y pratique environ 140 accouchements par année, le CISSS doit consolider son service d'obstétrique à l'Hôpital d'Amqui, estime Diane Francoeur.

Elle évoque même le transfert de médecins qui pratiquent ailleurs dans la région.

Il y a certains centres où on a 30 [accouchements] au Bas-Saint-Laurent et où on garde des ressources. Il y aurait possibilité de les transférer autour, mais ça, ça prend du courage politique.

Diane Francoeur, présidente, Fédération des médecins spécialistes du Québec