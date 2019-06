Impressionnant chantier routier à Sherbrooke

Selon le ministère des Transports, les travaux vont bon train et respectent l'échéancier prévu. Le chantier devra être complètement terminé à la fin 2020. Au total, la phase deux du prolongement de 4,2 km coûtera environ 75 millions de dollars.

Présentement, les travailleurs se concentrent sur la construction d'un pont d'une longueur de 112 mètres et voient à installer la charpente métallique. « Le but est de traverser la piste cyclable, la rivière Massawippi, la voie ferrée et la rue Winder. Le pont permet de franchir ces obstacles-là pour pouvoir faire le prolongement de l'autoroute qui se terminera sur la route 108 », explique l'ingénieur au ministère des Transports et responsable du chantier, Ghyslain Roy.

Le prolongement de cette autoroute, où circuleront 20 000 automobiles par jour, a pour but de désengorger le centre-ville de Lennoxville, entre autres.