La fillette enlevée à Laval retrouvée à Beloeil, la ravisseuse accusée

Une femme de 54 ans a comparu mercredi au palais de justice de Laval, où elle a été formellement accusée d'enlèvement, d'extorsion et de port de déguisement dans un dessein dangereux. La suspecte avait leurré et enlevé une fillette de 8 ans mardi matin à Laval.

L'enfant a été retrouvée saine et sauve, mais ligotée, environ une heure et demie plus tard à une cinquantaine de kilomètres de là, à Beloeil, en Montérégie.

Ni la victime ni la suspecte ne peuvent être identifiées en raison d’une ordonnance de non-publication.

L’accusée, qui demeure détenue, ne doit pas communiquer avec la jeune victime ni les parents. Elle reviendra devant la cour le 7 juin.

Selon Stéphanie Beshara, du Service de police de Laval (SPL), la fillette a quitté son domicile vers 7 h, mardi matin, pour se rendre à l'école. En route vers l'école, elle a été abordée par une dame qui se trouvait dans un véhicule.

La personne en question, qui était accompagnée d'un chiot, est connue de la famille. Elle portait toutefois une perruque et des lunettes de soleil pour dissimuler son identité.

Invitée à prendre place dans le véhicule, la jeune fille a refusé, ce qui a mené la suspecte à empoigner l'enfant de force et à prendre la fuite.

La mère de l'enfant, informée du fait que sa fille ne se trouvait pas à l'école, a signalé sa disparition aux autorités.

« À partir de ce moment-là, beaucoup de corps policiers ont été mobilisés pour retrouver la jeune fille », a précisé Mme Beshara.

Un peu avant l'heure du dîner, les autorités disposaient de toutes les informations nécessaires au déclenchement d'une alerte Amber; une information selon laquelle la fillette pouvait se trouver sur la Rive-Sud a alors été reçue par les forces de l'ordre.

Les agents de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent sont alors intervenus à Beloeil pour retrouver l'enfant et mettre la main au collet de la suspecte.

Puisque les informations ayant permis de retrouver la fillette ont été reçues avant que le processus de déclenchement d'alerte Amber ait pu être complété, celle-ci n'a jamais été lancée.

Selon Mme Beshara, du SPL, la petite fille a eu la frousse, mais se porte bien et se trouve en compagnie de ses parents.

Rencontrée au domicile familial, la mère de l'enfant se questionne à savoir « ce qui se passe vraiment » dans la tête de sa fille. « Le fait qu'elle ait été attachée, le fait qu'elle ait été prise par force pour être mise dans une auto... Oui, elle a eu peur, elle me l'a dit », a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Pascal Robidas