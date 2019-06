Interruption de l’obstétrique à Campbellton : Vitalité se fait rassurant

Un manque imprévu de médecin entraîne la fermeture du service jusqu’au 12 juin.

On avait un médecin qui devait venir, un médecin remplaçant pour une semaine qui, à la dernière minute, a dû pour des circonstances extraordinaires se décommander. Heureusement, on peut fonctionner en réseau et organiser des services qui ne sont pas parfaits, mais qui [répondent aux] besoins des personnes dans des situations comme celles-ci , explique le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne.

Vitalité a communiqué avec toutes les femmes enceintes dans la région qui sont susceptibles d’accoucher durant la fermeture du service afin de leur recommander d’aller plutôt à l’Hôpital régional de Bathurst, souligne Gilles Lanteigne.

Lorsque le service d’obstétrique de l’Hôpital régional de Bathurst a fermé l’hiver dernier en raison d’un manque d’infirmières, la date de réouverture prévue a été reportée quelques fois, mais Campbellton ne risque pas de connaître des reports de ce genre, selon M. Lanteigne.

Je ne pense pas parce que les médecins qui sont sur place, le retour est prévu. C’est déjà organisé. Dans le cas de Bathurst, la situation était un peu plus complexe du fait que c’était le personnel infirmier, et il y avait eu plusieurs départs ou circonstances qui faisaient en sorte qu’il fallait faire plusieurs actions pour arriver à trouver une solution. Dans ce cas ici, c’est plus simple , assure Gilles Lanteigne.

Intensifier le recrutement de personnel médical

La pénurie de personnel qui touche l’ensemble de la province n’épargne pas les soins de santé, rappelle Gilles Lanteigne, et la situation risque d’empirer.

La fragilité des services, c’est pas mal plus grand que c‘était il y a cinq ans [...] Quand on regarde les trois à cinq prochaines années, l’écart entre le personnel disponible et les besoins va en grandissant.

Vitalité espère embaucher prochainement plusieurs nouvelles infirmières qui terminent leurs études.

Il y a une cohorte avec laquelle on était en communication à plusieurs reprises. Ce qu’on a aussi constaté, c’est qu’il fallait les engager peut-être un peu plus tôt dans leur processus d’études et c’est ce qu’on est en train de mettre en place. On a fait des foires ailleurs au Canada. On a aussi communiqué avec des gens [...] Il faut continuer, il faut poursuivre, il faut surtout encourager nos jeunes à rester, à se développer, à revenir dans leurs communautés , conclut Gilles Lanteigne.

Avec les renseignements de l'émission Le réveil Nouveau-Brunswick