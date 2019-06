Ottawa sauve un programme de plantation d'arbres coupé par Doug Ford

Le gouvernement Ford a coupé le programme dans le cadre de sa lutte contre le déficit provincial.

La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, rétorque que l'initiative, visant à planter 50 millions d'arbres en Ontario d'ici 2025, est importante pour la qualité de l'air, notamment.

Contrairement à M. Ford qui sabre des programmes de plantation d'arbres, de lutte contre les feux de forêt, les inondations et les changements climatiques, on va continuer à investir dans un avenir propre pour notre environnement, notre économie et nos enfants , dit-elle.

