L'usine Fabnor reprend du service

Quatre actionnaires, Charl-Pol, Construction & Expertise PG, l'ancien propriétaire de Fabnor Raoul Thibeault et l'ingénieur mécanique Éric Lizotte, relancent les équipements de l'usine vieille de 60 ans.

Selon eux, la nouvelle mouture de Fabnor deviendra un des grands équipementiers et fabricants de pièces mécanosoudées pour l'industrie lourde au Canada .

D'ici 3 ans, les nouveaux propriétaires visent à atteindre 20 millions de dollars en chiffre d'affaires et la création de 150 emplois. Communiqué de Fabnor

En exploitation dans un mois

Le travail reprendra d'ici un mois, selon le président du conseil d'administration de l'entreprise Sébastien Tessier. C'est que l'usine de Sept-Îles honorera les contrats déjà signés par les entreprises Charl-Pol et Construction & Expertise PG. On a déjà débuté le déplacement des équipements dans la nouvelle usine. […] D'ici un mois, on devrait être opérationnel.

Sébastien Tessier ajoute ne pas vouloir se limiter au marché nord-côtier. Il ne faut pas juste regarder le marché local. Montréal roule à fond. Toutes les entreprises sont surchargées. Je pense qu'il y a un autre marché à aller chercher. On n'a aucune limite.

Rio Tinto, Alouette, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, les gens du Plan Nord sont bien excités par le projet. Sébastien Tessier, actionnaire